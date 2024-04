Troben un home de 49 anys mort a casa seva a Olot

Un home de 49 anys ha estat trobat mort a casa seva al barri de Sant Roc d'Olot. Tal com ha avançat Info Garrotxa, els fets van tenir lloc ahir a quarts de vuit del matí, després d'un avís dels veïns per males olors. La Policia Local d'Olot va acudir a l'habitatge i va trobar l'home mort. L'home vivia sol i tenia família, però feia mesos que no se'n sabia res.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec d'investigar els fets, i tot apunta que es tracta d'una mort per causes naturals.