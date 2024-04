Lluita contra les guàrdies mèdiques de 24 hores: "Necessites tres dies per recuperar-te"

L’anunci fet per la ministra de Sanitat de reformar les jornades d’atenció continuada perquè desapareguin les guàrdies mèdiques de 24 hores ha sacsejat el món sanitari, que ha tornat a qüestionar aquesta pràctica «anacrònica», tal com qualifica la ministra García.

D’entrada, el sindicat majoritari dels facultatius, Metges de Catalunya, veu amb bons ulls la intenció. El sindicat coincideix amb la responsable ministerial que es tracta d’un sistema perjudicial per a la salut del personal facultatiu, «limitant la conciliació, el descans i la salut mental» i que «tampoc garanteix una correcta qualitat assistencial», tot i la presència ininterrompuda de professionals per a la prestació de serveis sanitaris.

De fet, la desaparició de les guàrdies mèdiques de 24 hores compta amb l’aprovació majoritària del col·lectiu mèdic, ja que l’enquesta més recent constatava que el 84% dels facultatius considera que aquestes jornades s’haurien d’acabar, «tant per la pròpia salut com per la seguretat clínica dels pacients».

Qui sap de primera mà el que suposa encadenar guàrdies de 24 hores és el metge d’urgències de l’hospital de Palamós, David Garcia. Durant diversos anys va treballar al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) on feia aquest tipus de guàrdies. «Arriba un punt que comences a enllaçar serveis continuats que generen molt d’estrès, més que desgast físic és sobretot emocional, ja que quan arribes a casa no pots dormir; l’endemà et lleves molt cansat i després de guàrdies intenses necessites tres dies per recuperar-te», admet. També afegeix que, en el seu cas, va arribar a recórrer entre 500 i 1.000 quilòmetres en un dia. «A vegades eren atencions a crítics i d’altres eren trasllats de pacients entre hospitals; realment conec metges que han tingut seqüeles després de fer guàrdies tan continuades; en un moment passes d’estar relaxat mirant la televisió a salvar una vida; abans no hi havia atenció psicològica i es passaven situacions de molta càrrega emocional que no sempre eren fàcils de superar; ja que amb prou feines tenies temps per recuperar-te».

Necessàries per a un bon sou

Tot i que Garcia valora positivament la intenció de Sanitat, també es mostra realista, ja que molts metges necessiten les guàrdies per tenir un sou «digne» i, a més, fan falta professionals. És per això que reclama canvis en les condicions laborals perquè aquesta reforma sigui possible.

En la mateixa línia, el sindicat considera «molt difícil» desmuntar un model assistencial que fa més de 50 anys que s’aplica i sobre el qual pivota tota l’organització sanitària, sense que això impliqui «una pujada salarial generalitzada i la multiplicació de la plantilla mèdica per assegurar la mateixa accessibilitat a l’atenció». En aquest sentit, l’organització recorda que l’Administració «ha utilitzat i segueix utilitzant les guàrdies com un mecanisme perquè els metges puguin assolir salaris mínimament dignes». Aquest complement de sou, però, se sustenta en una «dedicació extenuant que esgota físicament i mentalment els facultatius», amb jornades laborals que superen les 50 hores setmanals de mitjana. En definitiva, el sindicat insta la ministra García a obrir una via de diàleg amb els representants dels facultatius.

