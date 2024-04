Eurofirms Foundation i la Diputació presenten la Lliga de l’Accessibilitat

El claustre de la Diputació de Girona ha estat l’escenari aquest dijouus al migdia de la presentació del projecte Lliga de l’Accessibilitat, una iniciativa conjunta que busca formar i sensibilitzar en matèria de discapacitat i accessibilitat universal estudiants, treballadors públics i la societat en general.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el president del Grup Eurofirms i d’Eurofirms Foundation, Miquel Jordà, han signat al despatx de la Presidència el conveni de col·laboració. Posteriorment, s'han traslladat al claustre, on el fundador i conseller delegat de l’empresa Mapp4All i director de la Lliga de l’Accessibilitat, Josep Esteba, ha explicat tots els detalls del projecte.

Firma del conveni. / DDG

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la construcció de ciutats «més inclusives i accessibles», per garantir que tots els ciutadans tinguin accés als serveis essencials, com l’educació, la salut, la recreació i la intermediació laboral.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha assegurat que «garantir aquests entorns que facilitin la mobilitat i l’accessibilitat i promoguin la igualtat d’oportunitats és una prioritat per a la Diputació. El nostre propòsit és estar a prop dels municipis de les comarques gironines i els seus ciutadans, i donar suport a projectes que millorin la seva qualitat de vida. I aquest, sens dubte, ho és».

Per la seva banda, el president del Grup Eurofirms i d’Eurofirms Foundation, Miquel Jordà, ha afirmat que «des d’Eurofirms Foundation treballem per generar entorn inclusius; promovem l’empatia entre els ciutadans per impactar positivament en la societat».

La primera edició de la Lliga de l’Accessibilitat es durà a terme a la demarcació de Girona durant el tercer trimestre del curs 2023-2024. Hi participaran vuit municipis (Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro, Llançà, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, i Banyoles) i més de 700 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat.

També han intervingut en l’acte el vicepresident primer de la Diputació de Girona i alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Sergi Mir; la primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Llançà, Sílvia Barris; la regidora d’Educació de Banyoles, Nani Comalat, i la regidora d’Acció Comunitària, Habitatge i Recursos Humans de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Mònica Ríos.

Presentació del projecte al Claustre de la Diputació de Girona / DdG

La Lliga de l’Accessibilitat

En l’actualitat, el 40% de la població mundial pateix algun tipus de dificultat en termes d’accessibilitat, fet que per als impulsors de la iniciativa «subratlla la importància de la Lliga de l’Accessibilitat per a la promoció de la inclusió i la igualtat d’oportunitats».

A més, asseguren que la Lliga de l’Accessibilitat representa una oportunitat per a les empreses, ja que permetrà fomentar l’accessibilitat en els seus establiments i detectar àrees de millora. Així mateix, afirmen que aquest projecte «proporcionarà a les ciutats una visió integral de l’estat d’accessibilitat dels seus municipis i facilitarà la implementació d’accions de millora, tot promovent aliances publicoprivades i el compromís de diversos sectors».

La Diputació i Eurofirms destaquen el paper de les escoles en relació amb aquesta iniciativa, ja consideren que la sensibilització del públic més jove és «crucial per construir una societat més inclusiva en el futur». «Promoure una mirada inclusiva i empàtica, i fomentar la consciència global i emocional són aspectes clau que s’abordaran a través de la Lliga de l’Accessibilitat», asseguren a través d’un comunicat.