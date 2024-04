«Hem d’aprendre a mirar-nos des de les fortaleses»

Joana Frigolé serà una de les ponents de la primera edició de la Nit de la Dona de Girona. L’esdeveniment compta amb el patrocini de Toni Pons i Grup Pous, i la col·laboració de Prat Sàbat, Inet, Àltima i l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE).

Tothom hauria de fer un procés de transformació emocional una vegada a la vida?

Les experiències que hem viscut ens permeten aprendre de nosaltres mateixos, però sovint ens adonem que acabem cometent els mateixos errors perquè repetim el mateix patró emocional i relacional. Nosaltres acompanyem a les persones a fer-lo visible i li mostrem altres maneres d’afrontar la realitat, que poden permetre sentir-se millor amb un mateix i generar relacions més enriquidores.

En l‘àmbit empresarial, les emocions s’han menystingut durant massa temps?

L’experiència i els coneixements tècnics estaven en primer pla. Hem tardat molts anys a anar discriminant què hi ha al darrera de la motivació o la desmotivació dels treballadors. Però en l’última dècada moltes empreses han començat a demanar ajuda en aquest sentit.

Tendim a veure’ns més les mancances que les fortaleses?

Per descomptat. És un error cultural que genera molt patiment i una baixa autoestima. La idea de qualsevol procés de coaching és posar més amor cap a un mateix, que no vol dir ego, sinó aprendre a mirar-nos des de les nostres fortaleses. No tenim defectes, simplement hem d’aprendre a utilitzar els nostres dons en la dosi adequada.

Com hem de liderar, les dones?

Tenim la responsabilitat de generar patrons de relació saludables que es basin en la confiança en nosaltres mateixes i en l’altre. Acceptar que hi ha coses que no ens agraden, però centrar-nos en el que podem fer per generar un futur millor. Això és el que anomeno liderar i influir de manera conscient. Assumir la part de responsabilitat que ens toca i deixar anar el victimisme o la hiperresponsabilitat.

A les escoles s’ha començat a treballar l’educació emocional. Ens hi posem tard?

Està molt bé que es faci, però els adults també hem de ser conscients de com vivim les nostres emocions perquè els nens aprenen, per mimetisme, la gestió emocional sobretot a casa i dels adults que els envolten.

Estem equivocats en la nostra manera d’entendre la felicitat?

Molt equivocats. Jo no utilitzo mai aquesta paraula perquè és massa mental. I les emocions no estan al cap, sinó al cos. Hi ha la creença que la felicitat és estar content i no és així. Per mi és la capacitat de viure amb amor i amb alegria, acceptant que també hi ha moments per la tristesa, la ràbia i la por, perquè són emocions que formen part de la nostra vida i que també tenen una utilitat. Les emocions són el termòmetre per saber si estem on volem estar.