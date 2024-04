La unitat de drons dels Mossos a l'aeroport de Girona tindrà sis agents i entrarà en servei aquest 2024

Els Mossos d'Esquadra de la regió de Girona tindran operativa la unitat de drons abans que acabi l'any. Es tracta de sis efectius -cinc agents i un caporal- que tindran la base d'operacions a l'aeroport de Girona. El director de la Policia, Pere Ferrer, ha explicat que es tracta d'una unitat que "calia portar als territoris", ja que ha tingut un "èxit fora de mida". Per això, des d'Interior destinaran aquests efectius i diversos aparells que ja han comprat per poder establir la base dels sis pilots a l'aeroport, amb qui ja s'ha parlat. Ferrer ho ha anunciat en el dia de les Esquadres de Girona, on ha revelat que el cos ha superat per primera vegada a la seva història els 2.000 efectius a la regió policial.

Alguns dels Mossos que han rebut distinció a les Esquadres 2024. / Gerard Vilà

Si res no es tòrcer, abans que acabi l'any ja estarà treballant la unitat de drons dels Mossos a l'aeroport de Girona. El Departament d'Interior ja ha adquirit els aparells i ha parlat amb el director per tal de poder treballar-hi. La unitat estarà formada per sis mossos, que donaran suport als efectius terrestres quan faci falta. El director de la Policia, Pere Ferrer, ha destacat la feina que ha fet la unitat de drons aquest últim any i, per això, des d'Interior han cregut convenient que s'estengués a la resta de territoris.

Ferrer ha explicat que la unitat central s'ha especialitzat i això ha fet que calgués territorialitzar-la. "Es tracta d’una eina que els mateixos comandaments requereixen cada vegada més per poder donar un millor servei. Vam creure que calia estendre-la per donar suport a les unitats ARRO i Seguretat Ciutadana", ha assenyalat Ferrer.

Pere Ferrer, director de la Policia. / Gerard Vilà

El director de la Policia també ha destacat el fet que la finca Gaudí de Girona -on hi ha actualment les unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO)- passa a ser propietat del Departament d’Interior, després de la cessió de l’Ajuntament de Girona. S’espera que el Departament hi faci la inversió necessària per poder millorar-ne les instal·lacions.

El que també està previst que entri en funcionament en breu és la nova comissaria de la Jonquera (Alt Empordà). En concret, Ferrer ha revelat que a principis de juny ja estarà llesta i destaca la importància d’haver tirat endavant un projecte com aquest "per donar resposta de manera eficient a una zona que ho necessitava".

2.000 mossos

Les Esquadres també han servit per celebrar que per primera vegada s'han superat els 2.000 mossos a la regió policial de Girona. En aquest sentit, Ferrer ha deixat clar que "no n’hi ha prou" i que "cal seguir creixent", tenint en compte el pla 2030 que contempla 22.000 policies.

Precisament, la comissària de la regió policial de Girona, Sílvia Catà, ha reconegut que està "satisfeta" de tenir el nombre d'efectius actuals i que "ara s’han d’ordenar". Catà ha assenyalat la importància del relleu generacional que hi ha als Mossos de la demarcació de Girona. "És important que els que porten temps aquí es trobin amb els que fa poc que han arribat", ha assenyalat.

Tot plegat durant la celebració del dia de les Esquadres, que aquest dijous al Teatre Jardí de Figueres on s’han lliurat 396 felicitacions, 24 medalles i quatre obsequis institucionals a diferents agents i membres de les comissaries que conformen tota la Regió Policial de Girona, altres cossos policials, serveis mèdics, agents rurals i ciutadans.