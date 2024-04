Detenen dos homes per entrar a robar en una casa de Porqueres i hi troben un cultiu de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per entrar a robar en una casa de Porqueres on van localitzar una plantació amb 245 plantes de marihuana. Els fets es remunten al 16 d'abril pels volts de les dues del migdia quan uns agents que feien patrullatge de paisà van presenciar com s'estava cometent el robatori amb força. Els policies van veure fugir saltant per la teulada de l'edifici dos homes. Els mossos només en van aconseguir enxampar un, de 21 anys. En fer les comprovacions al domicili de la víctima, van trobar el cultiu de marihuana i van arrestar l'inquilí, de 24 anys, per un delicte contra la salut pública.

La investigació va poder determinar que els autors havien acordat cometre un robatori amb força en aquest habitatge amb la intenció d'endur-se'n una quantitat important de diners en efectiu i gràcies a les indagacions i a la col·laboració ciutadana, els mossos van poder identificar a la resta de lladres.

La policia va detenir dos homes més pel robatori amb força a l’interior de l’habitatge dos dies després. Un d’ells el dia 19 i l’altra el dia 22 d’abril.

Els autors del robatori no van poder endur-se res del pis però sí que van provocar-hi danys importants.

Els tres arrestats pel robatori tenien antecedents i un, a més, tenia una ordre de recerca, detenció i presentació del jutjat d’instrucció 9 de València.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.