Dues de cada deu persones que passen pels programes d'inserció i formació de Càritas Girona troben feina

Dues de cada deu persones que passen pels programes de formació i inserció laboral de Càritas de Girona troben feina. D'aquests, tres de cada quatre són dones i el 44% són per fer feines de neteja. En els casos en què hi ha una intermediació entre les empreses i les persones que busquen feina, el percentatge d'inserció d'enfila fins al 50. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen l'informe d'inserció sociolaboral del 2023. Des de l'entitat alerten, però, que cada cop més es troben amb famílies monomarentals amb dificultats per accedir al món laboral i que, en molts casos, trobar o tenir feina no garanteix sortir de l'exclusió social.

Càritas Girona va atendre l'any passat 1.370 persones en el marc dels programes d'inserció sociolaboral que duu a terme l'entitat a través dels projectes d'orientació laboral, prospecció i intermediació, formació tecnico-professional i l'empresa d'inserció ECOSOL. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, quan se'n van atendre unes 1.200.

Del total, 1.065 van passar per orientació, 377 per intermediació i 126 per ECOSOL als diferents punts de servei repartits pel territori. D'aquests, un 57% van ser dones: el 38% tenien entre 30 i 44 anys i un 34% entre 45 i 65. Un 15% dels atesos, a més, estaven al país en situació irregular, un fet que complica encara més la seva inserció al món laboral. Pel que fa a les procedències, un 28% provenien de l'Amèrica del Sud, un 25% del nord d'Africà i el 26% del sud.

A nivell formatiu, un 38% tenien estudis primaris i l'ESO i un 33% formació no homologada als països d'origen. Del total, un 15% estaven sense alfabetitzar. Les dones, de nou, se situen als dos extrems perquè són les que registren més casos amb formació sense homologar i sense alfabetitzar. El col·lectiu de dones també és el que pateix més les càrregues familiars. Del total d'atesos, un 34% eren parelles amb fills i un 14% famílies monoparentals. D'aquestes un 83% eren monomarentals.

Malgrat aquest escenari, durant el 2023, un 20% dels atesos en els programes de l'entitat van trobar feina i, en els casos en què hi va haver intermediació, el percentatge es va enfilar fins al 50%. "És una dada molt positiva tenint en compte les dificultats", assegura la cap del programa d'Inserció Sociolaboral, Núria Martínez.

En el 67% dels casos les feines han estat en serveis elementals com la neteja (un 44% del total), el transport, la missatgeria i la indústria i un 31% al sector de l'hostaleria, el comerç i la cura de persones.

I aquí, de nou, les dones ocupen les primeres posicions perquè suposen tres de cada quatre persones que han trobat feina. "Hem aconseguit donar-hi una empenta, tot i que segueixen tenint feines més feminitzades", afirma Martínez.

El responsable d'Anàlisi Social de l'entitat, Caye Gómez, per la seva banda, ha insistit hi ha un gran "desajust" entre els perfils de les persones participants amb els requisits i la demanda del mercat laboral, cada cop "més exigent", el problema de "l'edatisme", la "falsa estabilitat del món laboral" amb contractacions intermitents i les dificultats de conciliació de les dones amb fills a càrrec.

Sous baixos

En aquest sentit, a més, ha dit que la majoria de persones que troben feina tenen sous baixos i que això propicia que, cada cop més, entrar al mercat laboral no impliqui necessàriament sortir d'una situació d'exclusió social especialment pel problema dels preus de l'habitatge i la inflació. Això provoca, ha dit Gómez, que en molts casos aquestes persones segueixin necessitant d'altres programes que ofereix Càritas.