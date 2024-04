L'hospital d'Olot premia un sistema de monitoratge amb intel·ligència artificial

Ahir el vespre es va entregar el premi del III Concurs Innova’t de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d’un sistema de monitoratge electrocardiogràfic ambulatori amb intel·ligència artificial que ha de permetre l’anàlisi automatitzada de registres d’electrocardiografia ambulatòria compatible i integrable amb els dispositius de gravació de 24, 48 i 72 hores. Actualment el procés és manual, laboriós i propens a errors. L’aplicació d’aquesta tecnologia permetria detectar de manera més precisa i eficient els trastorns elèctrics i la classificació de les anomalies detectades sobre l’estat cardiovascular de l’individu. El projecte el va presentar la cardiòloga del centre, Rosa Piulats, amb el nom Monitoratge electrocardiogràfic continu ambulatori (Holter-ECG) amb intel·ligència artificial. En aquesta tercera edició s’han presentat vuit projectes en les diferents categories: salut digital (2), seguretat dels professionals i de les persones, millora de processos, salut i entorn i sostenibilitat energètica.

El comitè d’avaluació va puntuar els vuit projectes segons els criteris d’impacte, factibilitat, viabilitat i novetat. En aquesta tercera edició el comitè estava format pel Dr. Francesc Garcia Cuyàs, Director de Transformació Digital a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, com a representat d’entitats científiques; Eudald Morera, Director General de Royalverd, com a representant del teixit econòmic i empresarial de la Garrotxa; i Cristòbal Colón, President d’Honor de La Fageda, com a patró de la Fundació. Eudald Morera, en representació de la Fundació Vall Viva, va obsequiar a tots els participants al concurs amb una entrada pel festival que s’organitza a la Vall d’en Bas el mes de juliol.

A banda de l’entrega del guardó, també va tenir lloc la conferència del consultor en innovació corporativa, Néstor Guerra, sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en salut. Una estona que va servir per reflexionar sobre com funcionen els Models de Llenguatge Grans (LLM) i com aquests revolucionaran la nostra manera de treballar i els serveis de salut. La xerrada també va oferir una visió de com es dibuixa el panorama dels LLM i com aquests afectaran el nostre dia a dia en un horitzó proper.