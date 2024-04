Tanca la residència Bellamar de Platja d’Aro

La residència Bellamar de Platja d’Aro va abaixar la persiana el 12 d’abril «per ordre de la Generalitat», assenyala l’advocat de la propietat, Héctor Durán. I és que el Departament de Drets Socials els havia obligat a fer reformes estructurals de l’edifici, una reparació que no van acceptar: «L’edifici és de finals dels anys seixanta i arreglar la residència era molt costós, l’empresa no ho podia assumir», detalla. A principis d’abril va marxar l’últim resident, després que la Generalitat enviés una ordre de derivació d’usuaris a altres recursos residencials.

La propietat va «pactar» un ERO amb CCOO «i pagarà als treballadors 24 dies per any treballat enlloc de 20, que és el que marca la llei».

Segons CCOO -que ja havia denunciat la situació de les treballadores, dels residents i les «greus deficiències en el servei»- considera que l’acord assolit és una «sortida digna». Tot i això, denuncia la «manca d’interès» mostrada per l’Ajuntament i «la inexplicable oposició de l’actual govern municipal a la presentació d’una moció per comprometre’s a la no requalificació en pisos turístics de la residència».