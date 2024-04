Diversos municipis del Gironès i la Selva superen els 50 litres de pluja

Diverses localitats catalanes han superat els 40 litres per metre quadrat de pluja fins a les 14.30 hores, i algunes han superat els 50 litres. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la zona amb abundància de pluja han estat les comarques del Gironès i la Selva, amb 53,4 litres a Vilobí d’Onyar (Selva), 53,2 a Girona capital, 52,8 a Fornells de la Selva (Gironès), i 51 litres a Santa Coloma de Farners. Altres municipis com Viladrau (Osona), Anglès (Selva), Fogars de la Selva, Navata (Alt Empordà) i Malgrat de Mar (Maresme), s’han situat entre els 43 i els 48 litres. El pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà), en emergència de nivell 2 per sequera, ha arribat als 46 litres.

Aquestes pluges han provocat fins a les 15.00 hores un total de 80 trucades al telèfon d’emergències 112, la majoria al Moianès, 23, Vallès Occidental, 19, i al Barcelonès, 13.