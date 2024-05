Girona és la província amb menys mortalitat a les carreteres

La província de Girona ha tancat els primers quatre mesos de l'any amb quatre morts a les carreteres, la xifra més baixa de les quatre demarcacions catalanes. Així, entre gener i abril hi ha hagut 35 víctimes mortals a Catalunya, cinc a Lleida, 11 a Tarragona i 15 a Barcelona. La xifra gironina es manté igual que l'any anterior, però s'ha anat a la baixa si es té en compte que el 2019 hi va haver 10 morts. A totes les províncies la mortalitat ha anat a la baixa si es compara amb cinc anys enrere, però Girona és l'única que no ha baixat en víctimes respecte de l'any anterior.

El balanç de sinistralitat dels primers quatre mesos de l'any que difon el Servei Català de Trànsit suma un nou accident amb una víctima mortal durant l'abril després que no se'n registrés cap en el mes de març. La víctima és un motorista de 19 anys que va col·lidir amb una furgoneta a l'N-260, al terme municipal de Puigcerdà. L'accident va deixar ferit crític el jove, que va acabar morint a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va ser traslladat amb helicòpter.

La resta de víctimes van tenir lloc en tres accidents mortals: dos a l'Alt Empordà i un al Baix Empordà. El 24 i el 25 de gener va haver-hi dos dels sinistres: el primer la matinada a l'N-II a Agullana, quan el conductor d'una furgoneta, ciutadà francès de 59 anys, va morir després de xocar contra un camió. L'endemà al migdia un motorista de 66 anys i veí de Sant Feliu de Guíxols va xocar frontalment contra un cotxe a la GIV-6621.

El 5 de febrer hi hagué un xoc frontal entre dos turismes a la C-31 a Ventalló. La víctima, un veí de Flaçà de 56 anys, va veure's sorprès per un cotxe que circulava pel seu carril en sentit contrari perquè havia avançat una furgoneta.

Les víctimes: homes i conductors

De les 35 víctimes mortals a Catalunya, 31 eren homes i 4 dones, i la majoria eren els conductors. A més, el 52% tenien més de 55 anys, i destaca el fet que ha pujat el nombre de víctimes entre la franja de 65 i 74 anys, passant d'1 a 6.

Pel que fa als col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants), ha caigut un 38% la sinistralitat en un any. Del total de víctimes, 11 eren motoristes i 2, vianants. L'any passat van morir 13 motoristes i 7 vianants. Per contra, eguany hi ha hagut 6 víctimes mortals que viatjaven en furgoneta, quan en el mateix període de l’any passat no se n’havia registrat cap. Pel que fa al tipus de sinistre, dels 33 accidents mortals, 12 han sigut sortides de via i hi ha hagut 8 xocs frontals i també 8 xocs laterals.

Els accidents s'han registrat majoritàriament a la tarda de divendres, cap de setmana o festiu, i en vies diferents, i només a la C-25 i a la C-31 hi ha hagut 2 sinistres. Hi ha hagut una reducció de víctimes mortals a l’autopista AP-7 des de l’alliberament de peatges, amb un mort. L'any passat n'hi va haver 3, i el 2022, 10.