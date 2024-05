L'Espai Català Transfronterer rep sis projectes per optar a ajudes de 2,2 milions d'euros

El Comitè de Pilotatge de l'Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCat) ha rebut sis projectes per optar a un cofinançament de 2,2 milions d'euros i millorar la vida dels habitants de la Catalunya Nord i les comarques gironines. Es tracta d'un programa de cooperació que busca dinamitzar socialment i econòmicament els dos territoris a part de potenciar la cultura i la llengua catalana. Els projectes presentats estan vinculats als sectors universitari, esportiu, econòmic i social. Ara, l'EsCat obre un procés de participació ciutadana per tal que la gent valori amb cinc punts els projectes. El resultat d'aquesta enquesta conjuntament amb els criteris del comitè marcaran el finançament que donen a cada projecte.

Aquest divendres s'han presentat els sis projectes que opten al finançament en una reunió del comitè a la Catalunya Nord. En ella hi ha participat la vicepresidenta, Laura Vilagrà, qui ha remarcat que la llengua és "una de les prioritats del Govern" i per això cal defensar-la arreu dels Països Catalans. Per això confien que els projectes que es financin amb l'EsCat contribueixin a millorar la llengua a les dues bandes dels Pirineus.

Per participar en aquesta primera convocatòria, els projectes havien de complir dos requisits. El primer d'ells és que fossin iniciatives paritàries entre les comarques gironines i la Catalunya Nord i el segon és que havien de tenir una incidència real en les dues bandes de la frontera administrativa.

Ara, s'iniciarà la part participativa en què Vilagrà ha remarcat la importància de "posar la ciutadania al centre i impulsar la participació". Amb aquests projectes es vol aconseguir tres objectius clars: enfortir el desenvolupament d’un territori estable i facilitador de la cooperació, avançar cap a un territori més resilient i consolidar l’espai de vida transfronterer per reforçar-ne el sentiment de pertinença.