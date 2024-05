Roses, Palamós i l'Escala acolliran les jornades Dones i Cuina Marinera

La segona edició de la Jornada de Dones i Cuina Marinera s'ha ampliat i enguany repeteix Roses i s'amplia a Palamós i l'Escala.

El projecte promou el coneixement i l'herència gastronòmica femenina marinera. Les sessions es faran el 7 de maig a Roses, a l'Aula Gastronòmica, el 13 a Palamós, a l'Espai del peix, i el 20 de maig a l'Escala, al Maram.

El GALP Costa Brava (Grup d'Acció Local Pesquer) i l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines impulsen les jornades promovent el coneixement i l'herència gastronòmica.

Durant el mes d'abril s'han fet trobades amb dones de diferents col·lectius per tal de fer la màxima difusió. Serveixen per escalfar motors i pensar en el màxim de receptes possibles per a recuperar la memòria de la cuina del peix de manera col·lectiva.

En el marc de les sessions es dinamitzarà un grup format per dones grans i dones migrants per poder connectar amb la seva memòria culinària. Compartiran sabers i cuinaran plegades. Comptaran amb dones de mar i botigues per compartir coneixements sobre la cultura pesquera del territori i els mostrin com fer-ne un consum sostenible.

Els objectius principals del projecte, entre altres, són promoure el consum de peix de llotja, emprendre a través de dones migrants altres maneres de cuinar el peix, valorar les espècies de peixos poc conegudes i fomentar un consum i un ús sostenible del peix.