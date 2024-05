El SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses obre una campanya per captar socis i tenir un "coixí econòmic"

El SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha iniciat una campanya per captar socis i poder passar dels 300 actuals als 400. L'objectiu, segons el seu director, Josep Garriga, és tenir un "coixí econòmic" per seguir programant cultura. La iniciativa coincideix amb els 125 anys de la construcció de l'edifici, si bé l'associació és encara més antiga, del 1887. En una entrevista, Garriga diu que viuen un moment d'"ebullició", sobretot per les xifres rècord d'alumnes a l'escola de teatre. La falta de recursos i de suports institucionals, però, dificulten la gestió d'un espai finançat amb els diners del taquillatge. Entre els plats forts de la programació d'enguany hi ha el concert de la pianista Laura Andrés.

L'associació vol aprofitar aquesta celebració per donar un nou impuls al projecte i ampliar els suports amb una campanya de captació de socis. Malgrat les dificultats econòmiques que han viscut en aquesta última època, superant fins i tot l'aturada de la pandèmia, no s'havia proposat mai el pagament d'una quota. Ara es vol fer el pas per poder finançar i garantir una part de l'activitat. Serà anual i d'un màxim de 20 euros en el cas dels adults -els infants i joves de 0 a 12 anys serà gratuït-.

La programació especial d'aquest any inclou el concert del nou disc de la compositora i pianista Laura Andrés, 'Venus' (25 de maig); el nou monòleg de l'humorista Òscar Andreu, 'Crida als ocells de colors llampants' (6 de setembre), i l'actuació d'Orthemis Orchestra (27 i 28 de setembre). A més a més, també es faran les representacions teatrals de final de curs de l'escola de teatre. Per fer un repàs de la història de l'associació, s'organitzarà una exposició a través dels vestits més representatius i, com a cloenda, es representarà el musical basat en 'Els Miserables' amb un grup d'adults.

Els musicals, un tret distintiu

Precisament el musical s'ha convertit en un dels segells d'aquest teatre, segons explica la codirectora i responsable de vestuari de l'associació, Maria Cullell. "Hem passat per diferents etapes. Fa molts anys fèiem un parell d'obres l'any, després va haver-hi un impàs i seguidament va ressorgir i ens hem especialitzat amb els musicals i ens hem atrevit amb 'Cats' o 'Chicago' i ha agradat molt", detalla. El nivell d'exigència és alt, diu, i de fet han sigut cantera d'actors que han fet el salt al circuit professional. "La diferència entre professionals i el teatre amateur és que no cobrem, però intentem treure-ho amb la màxima qualitat i se'ns ha reconegut moltes vegades", assegura.

Per Cullell, que va trepitjar per primer cop l'escenari del SAT Centre el 1966 amb els seus primers 'Pastorets', destaca el paper clau d'aquest teatre per dinamitzar la cultura a la vila. "Ha passat molta gent, alguns encara hi són, d'altres ens han deixat i també tenim l'escola de teatre a ple rendiment", remarca. Van començar fa 25 anys amb pocs alumnes i ara ja tenen 120 matrícules entre nens i alumnes. Una tendència que s'ha mantingut en els últims anys.

Volen un conveni de cessió d'ús amb el Bisbat

Segons el director-president del SAT Teatre Centre, Josep Garriga, la història d'aquesta associació no s'allunya massa de les dificultats econòmiques d'altres ateneus culturals i entitats. Però sí que tenen una complexitat afegida. I és que actualment, a banda de l'activitat cultural, el dret d'ús de l'edifici -propietat del Bisbat- també inclou la rehabilitació i les millores. Fa uns anys van impulsar una iniciativa arriscada -programar més cultura- per finançar els treballs d'actualització del sistema elèctric i, gràcies a la bona resposta del públic, es va poder tirar endavant.

Ara, però, volen un canvi. Des de fa dos anys treballen en un nou conveni a tres bandes per tal que el Bisbat de Vic atorgui una cessió d'ús a l'Ajuntament. "Volem poder accedir a ajuts que no tenim i no hem tingut mai per ser (l'edifici) de propietat privada", remarca.

Garriga també subratlla que aquest aniversari ha de servir per trobar gent jove que permeti el relleu generacional a la direcció. "Cal gent amb empenta, amb moltes idees diferents de les nostres perquè és quan l'associació serà viva i segur que continuarà", conclou.