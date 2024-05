Treball sanciona el Santa Caterina per vulnerar el dret a vaga de treballadors

La Inspecció de Treball de Catalunya ha sancionat l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per vulnerar el dret de vaga de diversos treballadors, en el marc de la sèrie d’aturades que hi va haver entre el maig i el juny de l’any passat a l’hospital Santa Caterina i la Xarxa de Salut Mental.

Després d’una denúncia presentada per les seccions sindicals del CATAC-CTS/IAC, Treball va fer una inspecció a finals de l’any passat i va resoldre que hi havia hagut una infracció greu en matèria de relacions laborals per no respectar el dret a vaga, ja que es va decretar un excés de serveis mínims.

En primer lloc, no es va respectar el compliment d’alguns serveis amb el mateix règim que en un dia festiu, tal com estableix l’Ordre de Serveis Mínims del Departament d’Empresa i Treball. Des d’Inspecció es va comprovar que l’IAS va designar com a serveis mínims personal que no treballava en festius i que segons el decret no podien formar-ne part.

Seguidament, en alguns llocs es va posar el doble de treballadors necessaris com a serveis mínims i, finalment, l’empresa va sol·licitar treballadors voluntaris per fer hores extres per tal de cobrir personal de baixa per malaltia i, en aquests casos, no havien estat designats com a serveis mínims.

Com a conseqüència, Inspecció va iniciar un procediment sancionador contra l’IAS amb la imposició d’una multa de 4.751 euros. Com que l’IAS va reconèixer la infracció, Inspecció va aplicar la reducció del 40% tal com estableix la regulació i, finalment, la sanció va acabar sent de 2.850,6 euros, que ja es va abonar.

L’IAS admet un «malentès»

Segons fonts consultades a l’IAS, l’empresa afirma que «sempre ha respectat i respecta el dret a vaga dels seus treballadors». Malgrat tot, i pel que fa a aquest cas «en concret i únic», l’IAS admet que «és cert que es va produir un malentès en la interpretació dels serveis mínims». Un cop detectat, l’empresa va procedir «immediatament a rectificar els serveis mínims i la seva aplicació en les aturades de la mateixa convocatòria de vaga».

Aquesta situació es va produir ara fa un any, en el marc de la sèrie d’aturades a favor de l’equiparació salarial. L’origen del conflicte es deu a la disparitat de sous entre alguns treballadors, concretament en el complement de l’antiguitat. Els sindicats SATSE, Metges de Catalunya, CCOO i la UGT van interposar una demanda per doble escala salarial, ja que alguns treballadors cobraven unes antiguitats regides per un conveni antic.

Les aturades es van suspendre a mitjan juny, amb l’arribada de la nova gerent.

