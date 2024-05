Girona necessitarà prop de 5.000 places residencials per cobrir l’alta demanda

L’augment inevitable d’una població cada vegada més envellida i les ràtios elevades de persones amb graus de dependència, discapacitat i altres necessitats socials i de salut obligarà a replantejar el sistema públic actual per tal de cobrir les noves necessitats.

És per això que el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Drets Socials, ha elaborat una planificació territorial dels serveis públics residencials i d’atenció diürna amb horitzó 2030 i 2040. La finalitat de l’informe és dissenyar la creació de places per atendre gent gran, persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut mental, les drogoaddiccions i persones amb VIH-Sida.

En aquest sentit, les previsions del nombre de places públiques per fer front a l’alta demanda seria d’unes 47.000 de noves i, tenint en compte la demografia, en correspondrien gairebé 5.000 a Girona abans del 2040. Pel que fa les demarcacions, l’informe posa sobre la taula la importància d’igualar les ràtios de cobertura entre serveis i eliminar les diferències territorials respecte a l’atenció de gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental.

La majoria de noves places serien necessàries per a la gent gran en un 75%, entre centres residencials i d’atenció diürna; seguides de les persones amb discapacitat, en un 57%. En menor mesura hi ha les places en l’àmbit de la salut mental (5%) i, el percentatge per a la resta de col·lectius no arriba al 2% cadascun.

Per fer front a aquest increment progressiu de la xarxa pública es calcula que serà necessària una despesa anual per part de la Generalitat de Catalunya d’uns 600 milions d’euros fins el 2030. De cara a 2040, la partida s’hauria d’incrementar en 280 milions més. Cal remarcar que la despesa està calculada en base a les tarifes i costos actuals i, per tant, no té en compte la inflació ni possibles futurs increments de tarifes.

Reduir llistes d’espera

La planificació a llarg termini és el punt de partida per establir un marc de referència que ajudi a orientar les polítiques del Govern, així com a prioritzar les inversions en aquest àmbit, tant les que faci la Generalitat, com els ens locals, el tercer sector o la resta d’agents que conformen el sistema català de protecció social.

A part de les projeccions demogràfiques i ràtios de persones amb necessitats socials, també s’ha tingut en compte les llistes d’espera que hi ha actualment per accedir a aquests recursos, amb l‘objectiu de reduir-les.