Creix el nombre de dones que passen per l’antiga UNED pel Pla de fred de Girona

El Pla de fred de Girona va finalitzar el passat 30 d'abril amb un total de 122 persones que van passar per aquesta acció impulsada per l'Ajuntament. D'aquestes més de 120 persones, la majoria de les quals estan en situació de carrer i amb algun impediment o dificultat per establir un pla de treball, n'hi ha 29 que són dones, una xifra que ha augmentat respecte a l'anterior Pla de fred. L'hivern que va anar a cavall entre 2022 i 2023 van passar per l’edifici l'antiga UNED, on pernocten les persones sense llar durant l'acció, 17 dones. L'antiga regidora de Drets Socials del mandat 2019-2023, Núria Pi, va detallar en el seu moment que es volia «baixar aquesta dada», però, en canvi, ha incrementat.

També s'ha de detenir en compte que aquest hivern el Pla de fred s'ha allargat un mes més que l'anterior. Així, han estat un total de cinc mesos que l'antiga UNED ha estat oberta, des de l'1 de desembre de 2023 fins al 30 d'abril d'aquest any. Les dades facilitades per l'Ajuntament (que van fins al 15 d'abril), detallen que la dona més jove de les 29 dones que van passar pel pla de fred té 20 anys. Mentrestant, la més gran en té 79 i, de fet, es compten dues dones majors de 65 anys que van passar per l'antiga UNED.

La xifra total baixa

En tot cas, el nombre total de persones que ha passat pel Pla de fred ha disminuït un 19,2% respecte a l'acció de l'hivern de 2022-2023. Així, s'ha passat de 151 a 122 persones que han estat ateses a l'antiga UNED. L'Ajuntament detalla que són menys que en anys anteriors perquè, segurament, hi ha hagut menys rotació i, per exemple, hi ha hagut menys expulsions, menys derivacions a altres serveis o menys abandonament del servei.

Per aquest hivern, l’antiga UNED ha comptat amb 45 llits, una xifra que ha anat augmentant amb el pas dels anys (l’any passat eren 42). D'aquest total, n'han quedat sempre tres de lliures només per dones i també es va mantenir lliure un llit d’homes sense utilitzar per casos d’emergència. Pel que fa als homes que van passar pel Pla de fred, en van ser 93. El més jove té divuit anys i el més gran 78, mentre que persones més grans de 65 anys n'han passat dues i de joves entre divuit i 25 anys n'han estat 28.

El Pla de fred es caracteritza per un funcionament de baixa exigència en el que no s’exigeix un pla de treball per a poder accedir-hi. Té com a objectiu principal acollir les persones que dormen al carrer durant els mesos d’hivern quan les temperatures són més baixes i la possibilitat d’oferir un espai extern d’higiene personal diürn dos dies a la setmana. L'Ajuntament confirma que ja està treballant en el pla de fred de 2024-2025, en principi, en el mateix espai, l'antiga UNED i amb la mateixa durada. És a dir, cinc mesos. El consistori també explica que «s'estan fent gestions per poder comptar amb el centre de baixa exigència, però no es pot concretar encara un calendari».

Recompte el 22 de maig

L’Ajuntament de Girona i el Consorci La Sopa han organitzat un recompte nocturn de les persones sense llar que hi ha a la ciutat el pròxim 22 de maig. En l’últim, de maig de 2022, es van comptar 86 persones que viuen al carrer (quatre dones entre elles). Tanmateix, Som Sostre reclama «fets contundents», diu el portaveu de l’entitat, Cristian Lienlaf. Entre d’altres que es facin més recomptes, i que no es realitzin cada dos anys.

Lienlaf també apunta Pla de fred «està per sota dels mínims bàsics que s’han de garantir a la ciutat». Sí que afirmar que «és d’agrair» tenir un mes més de servei, però critica que aquesta «no és una solució o camí per garantir la cobertura de les necessitats de les persones que viuen al carrer».

