Interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Vic per manca d'energia a la catenària

La circulació de trens es troba interrompuda entre Ripoll i Vic per manca d'energia a la catenària, segons han informat Adif i Renfe. Tècnics d'Adif estan treballant a la zona per restablir el servei al més aviat possible. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència se suma a l'afectació que ja pateix aquesta línia pel robatori de coure de diumenge passat a Montcada Bifurcació. En concret, l'R3 ha iniciat la jornada amb servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada Ripollet i des d'allà amb autobús fins a Fabra i Puig. Ara però tampoc hi ha servei en tren entre Ripoll i Vic.