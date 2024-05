Adjudiquen l’ampliació dels controls de seguretat de l’aeroport de Girona per 735.000 euros

Aena ha adjudicat les obres d'ampliació dels filtres de seguretat de l'aeroport de Girona-Costa Brava per un import de 735.192,62 euros a l'empresa Rigel Over SL. L'execució té una durada prevista de tres mesos i s'ha programat perquè sigui compatible amb l'activitat aeroportuària, permetent el funcionament de l'aeroport durant el seu transcurs. "Amb aquestes obres es dotarà a les instal·lacions d'una major capacitat en els processos de control de l'equipatge i millorarà l'experiència de pas dels passatgers per la zona d'inspecció", asseguren des d'Aena.

"Els treballs permetran reconfigurar l'espai d'accés i de control als filtres de sortida, augmentant la seva superfície i incrementant l'equipament actual per millorar la fluïdesa, així com el confort dels passatgers durant l'accés a la zona d'embarcament", explica Aena.

Concretament, s'instal·larà una nova fila de pas pels controls que comptarà amb un arc i dos nous escàners de raigs X com els actuals. També es duplicarà la superfície d'accés als controls remodelant l'espai que actualment ocupa la sala polivalent annexa, fins a arribar als 336 m², i s'equiparà amb serpentins que permeten la formació de files dinàmiques adaptables en funció de la previsió d'afluència i faciliten un accés més ordenat a la zona d'inspecció. Així mateix, s’ampliarà la zona de preparació de l'equipatge a les taules de rodets prèvies als escàners, que arribarà als 179 m².

"Aquesta inversió s'emmarca en el procés de millora contínua que Aena duu a terme a la infraestructura, per la qual l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha estat guardonat amb el premi ASQ del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) al 'Millor Aeroport d'Europa' a la seva categoria", detallen des d'Aena.

"Amb aquesta remodelació, Aena continua apostant per l'aeroport de Girona-Costa Brava, amb la voluntat de continuar millorant l'experiència dels seus passatgers i facilitar la seva estada durant el seu pas per les instal·lacions, fent de l'aeroport un espai més amable i confortable per a tots els seus usuaris", han conclòs des de la societat mercantil estatal que gestiona els aeroports nacionals.