Girona, la regió on els Bombers han fet més actuacions per accidents de trànsit

Els Bombers de la Generalitat han actuat en 796 accidents de trànsit a la Regió de Girona entre els mesos de gener i abril d’enguany. La de Girona és la xifra més elevada d’actuacions que el cos d’emergències ha fet de les set regions catalanes. En les assistències de mobilitat urbana, el cos normalment fa tasques de suport al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per transportar ferits o extreure persones atrapades dins el vehicle. També ajuden en casos de vessaments de càrrega de vehicles pesants.

A la província gironina (i excloent la Cerdanya, que forma part de la Regió Central), s’han fet 943 actuacions relacionades amb incendis urbans, quasi vuit al dia, i que inclouen contenidors o vehicles cremats. De fet, la ciutat de Girona és una de les localitats catalanes on hi ha més incendis de contenidors, situant-se en setena posició amb 109 serveis durant el 2023.

Per darrere hi ha els salvaments, que inclouen rescats de muntanya. Durant el primer quadrimestre se n’han fet 794. A poca distància hi ha les actuacions no urgents (654) i les assistències tècniques (536), que inclouen fuites en canonades o en aparells elèctrics.

També han fet un total de 326 pràctiques i set simulacres.

Pel que fa als incendis de vegetació, se n’ha actuat en 244. El total d’actuacions s’eleva a 4.416 durant l’inici d’any.

A escala catalana, se situa com la tercera regió amb més volum d’actuacions, només per darrere de la Regió Metropolitana Sud i la Nord.