Olot avança en la posada en marxa de la seva segona comunitat energètica

L'Ajuntament d'Olot avança en la posada en marxa de la segona comunitat energètica a la ciutat. El ple de l'Ajuntament d’aquest maig ha aprovat per unanimitat el plec de condicions per instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada de l’Escola del Pla de Dalt. Aquest és el primer pas necessari per posar en marxa el projecte energètic, un ens ja constituït amb la participació de veïns, de membres de l’entorn escolar i del mateix ajuntament, el qual està redactant el seu reglament intern.

"Els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament d’Olot estem creant les bases per fer realitat aquesta nova comunitat energètica, la segona a la ciutat després de la de Montolivet, i la primera que estarà instal·lada al teulat d’una escola pública", expliquen des del consistori. A més, també s’està dissenyant el mecanisme de col·laboració del consistori amb aquesta i les futures comunitats energètiques "per donar compliment a les condicions d’Educació i garantir la reproducció del model a d’altres centres educatius i barris de la ciutat".

El plec de condicions aprovat aquest dijous al plenari municipal marca que, en el cas de qualsevol instal·lació que vulgui implementar-se a les cobertes dels centres, l’Ajuntament d’Olot en serà el gestor principal. Per tant, el consistori esdevé l’interlocutor únic amb el departament d’Educació.

D’aquesta manera, el reglament aprovat marca com han de ser les instal·lacions: d’autoconsum individual o compartit, amb un màxim de potència de 100 kW i amb compensació d’excedents. A més, es preveu implementar elements de monitoratge que permetin obtenir informació que pugui ser utilitzada per a finalitats pedagògiques. La voluntat amb la que es treballa és que la instal·lació pugui posar-se en marxa al llarg d’aquest 2024.

Des del passat mes de febrer, 29 habitatges del barri de Montolivet, l’escola bressol i el local veïnal ja comparteixen l’energia renovable que generen les plaques fotovoltaiques solars instal·lades a les antigues escoles de Sant Pere Màrtir i l’escola bressol municipal, amb una potència de 30 kW. En aquest cas, l’Ajuntament d’Olot també hi participa com un soci més. "El projecte és pioner a tot Catalunya per la participació conjunta de la iniciativa pública i privada i ha estat escollit per la Generalitat de Catalunya com a projecte pilot per a donar impuls a la innovació social i participació ciutadana en eficiència energètica", destaquen des del consistori.

Altres qüestions del plenari de maig

El plenari d’aquest mes de maig també ha aprovat el reglament de teletreball per al personal de l’Ajuntament d’Olot; una normativa que marca en quins casos es pot efectuar el treball a distància i que, alhora, garanteix que es mantindrà l’atenció directa i presencial a la ciutadania. Aquest punt ha comptat amb la unanimitat del plenari, que en el seu inici ha comptat amb l’assistència d’un grup de veïns del Morrot.

Paral·lelament, el ple també ha aprovat la modificació de crèdit número 3 del Pressupost 2024 que preveu destinar 6.000 euros per cobrir les necessitats d’entitats esportives de la ciutat alhora que donar ajudes a esportistes d’elit. Aquest element també ha comptat amb els vots a favor de tots els grups municipals. Pel que fa a les addendes al Pla Estratègic de Subvencions 2024 també han tirat endavant les ajudes a les entitats esportives i esportistes amateurs que organitzen diferents activitats a Olot amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts i ERC); el suport de la CUP i Activem i el vot en contra del PSC i VOX.

D’altra banda, pel que fa a l’àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, el ple d’Olot ha aprovat definitivament l’acord d’imposició de contribucions especials per les obres d’urbanització i creació de voreres al carrer Vescomtat de Bas i Ausiàs March amb l’abstenció de la CUP i el PSC; i el vot favorable de la resta de grups.

Pel que fa a l’Ordenança Municipal Reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i els usos de l’aigua en situació de sequera, el punt ha tirat endavant amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de tots els grups municipals. Aquesta nova ordenança té per objectiu garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable, alhora que afavorir l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

Pel que fa a les mocions, no ha prosperat la moció de VOX per una ‘Declaració Institucional amb motiu del Dia del Treballador’ que únicament ha comptat amb el vot a favor de VOX i en contra de la resta de grups municipals. Per altra banda, sí que ha prosperat la moció de la CUP per a la restitució del municipi de Medinyà, que ha rebut el suport de la resta de grups municipals excepte VOX, que hi ha votat en contra.