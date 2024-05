Pepita Perich, la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà i la Fundació GironaEst, guardonades a la segona edició dels Premis Generalitat Girona

La Generalitat de Catalunya a Girona ha reconegut Pepita Perich, la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà i la Fundació GironaEst a la segona edició dels Premis Generalitat Girona, celebrada aquest vespre a l’Auditori Josep Irla.

Pepita Perich Pujol, guardonada amb el Premi Josep Irla i Bosch

El guardó Josep Irla i Bosch, al gironí de l’any, de reconeixement a persones per la seva trajectòria rellevant i destacable, professional o vital, s’ha lliurat a Pepita Perich en reconeixement de la seva trajectòria professional durant més de quaranta anys dins de la Fundació Ramon Noguera, sent la directora gerent des de l’any 1987.

En aquests anys de trajectòria Perich ha treballat per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i ha promogut una societat gironina més solidària, justa i inclusiva, participant activament a la vida de la ciutat de Girona i la comarca del Gironès, sent membre de diferents consells assessor d'entitats gironines de l'àmbit empresarial, universitari i esportiu, amb la visió de treballar conjuntament per la millora de la igualtat d'oportunitats.

Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà, entitat guardonada amb el premi Isabel Vila i Pujol

El guardó Isabel Vila i Pujol, el qual vol reconèixer iniciatives empresarials que hagin destacat per fomentar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social, amb un alt grau d’impacte positiu en la qualitat de vida de les persones a les comarques gironines, s’ha lliurat a la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà.

Aquesta cooperativa es va crear l’any 1990 i compta amb 37 granges petites i mitjanes familiars. Treballen en pro del desenvolupament i la innovació a partir de l’aplicació de la responsabilitat social corporativa que busca fer de l’entitat un projecte sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment a mitjà i llarg termini. A més, han configurat un Pla Integral de Sensibilització i Formació pel sector Ramader Lleter Boví de Girona per millorar la sostenibilitat de les seves empreses, però també per sensibilitzar a la societat del valor de la tasca de la ramaderia, formar i generar coneixement i facilitar la contractació d’èxit en el sector.

Fundació GironaEst, entitat guardonada amb el premi Aurora Bertrana i Salazar

La Fundació GironaEst ha rebut el guardó Aurora Bertrana i Salazar, que reconeix projectes socials que fomenten l’equitat i la igualtat a la demarcació de Girona. La insititució vol donar a conèixer el barri amb l’objectiu d’oferir als nens les mateixes oportunitats que la resta d’infants de la ciutat. L’entitat centra l’acció en els valors humans, els hàbits saludables i de vida, a més de contribuir a fer atractiva Girona Est a la resta de la ciutat.

GironaEst compta amb una àrea de cultura, amb espais de creació i expressió artística per als infants del barri; amb una àrea d’esports que desenvolupa activitats d’ensenyament-aprenentatge amb una visió holística; i l’àrea d’educació que proporciona suport i oportunitats educatives per crear un entorn que fomenti el creixement personal i acadèmic dels estudiants contribuint al seu desenvolupament integral.

A l’acte hi han participat el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal; la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; secretaris generals de diversos departaments de la Generalitat; membres del jurat i els membres del Consell de Direcció de la Delegació del Govern a Girona, que ha estat l’òrgan que ha impulsat els Premis, entre d’altres.

“Ens ha de quedar molt clar que tenim una demarcació amb molta capacitat, amb moltes oportunitats. Comptem amb un talent, una emprenedoria, una solidaritat que hem d’alimentar i cuidar perquè vulgui quedar-se i sigui un efecte crida per continuar atraient nou talent i seguir transformant la societat i empoderant les comarques gironines", ha destacat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

A la cloenda de l’acte el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha ressaltat que "els premiats honoren els noms d’Isabel Vila, Aurora Bertrana i Josep Irla. La Generalitat reconeix institucions exemplars i una persona generosa i activa al servei de la comunitat amb un compromís inequívoc.”

Seguint el mateix esperit de la primera edició, enguany el jurat dels premis també ha estat paritari, divers i representatiu del conjunt de les comarques gironines, i ha estat format per Maria Bouabdellah; Albert Bou; Dolors Carreras; Carme Casadevall; Lluïsa Ferrer; Jordi Grau; Isaac Padrós; Quim Salvi; Joan Tibau i Mariàngela Vilallonga.

Els guardons que s’han entregat als premiats han estat unes reproduccions de l’escultura del Tors de Venus, d’Aristides Maillol. L’acte de lliurament dels guardons de la segona edició dels Premis Generalitat Girona ha comptat amb l’acompanyament musical a càrrec de Les Anxovetes, el grup d’havaneres gironí cantat íntegrament en femení. I també amb la col·laboració de Multisignes, que han interpretat l’acte en llengua de signes catalana.

Els Premis Generalitat Girona van néixer l’any passat amb la voluntat de reconèixer a persones que bé des del seu àmbit professional, bé des de la seva implicació en el teixit associatiu cívic, cultural o esportiu han destacat pel seu esforç i objectius assolits i han contribuït a millorar les comarques gironines.