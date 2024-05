Préstec, estafa i una finca en un parc natural

Tot comença per un acord entre un prestador i un empresari invident: el primer es va comprometre a deixar-li una quantitat monetària i van plasmar les condicions concretes en un document notarial. D’això fa més de deu anys. Una majestuosa finca propietat de l’empresari feia de garantia del préstec: està situada al bell mig del volcà de la Garrinada d’Olot (en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa) i ara està en ple procés d’expropiació per part de la Generalitat.

En tot cas, la presumpta estafa hauria estat ordida pel prestador per obtenir la desitjada finca.

Recapitulem: tot es remunta a l’any 2013, quan l’empresari li demana diners al prestador, que s’enfronta a cinc anys de presó per presumptes estafes. Segons l’empresari, necessitava els diners per pagar uns deutes del seu fill. Li’n va demanar 150.000, i van acordar aquesta quantitat a canvi que oferís com a garantia la finca situada a l’esmentat Parc Natural. «Jo li havia proposat un quadre de Dalí, però ell només va voler finques», va dir l’empresari al judici, celebrat ahir a la secció quarta de l’Audiència de Girona.

El préstec va ser segellat via notarial el 26 d’abril de 2013. «El tracte era que em deixava els 150.000 euros i que els tornaria en 4 anys amb un interès del 5%, vam quedar que em faria una transferència de cent mil i que la resta me’ls pagaria amb un xec que no em va arribar». A més, l’endemà va saber que al document deia que els diners s’havien de retornar en 4 mesos. Va rebre la transferència, però no el xec amb els 50.000 euros restants.

No va retornar cap quantitat: «el meu advocat em va dir que no fes res, que esperés que l’altre pagués». Segons ell, llavors ja era cec i no li van explicar bé l’acord que havia firmat.

L’impagament dels 150.000 euros va provocar l’obertura d’un procés civil, on el prestador, després d’enviar-li dos burofax, li va reclamar la finca que havia deixat com a garantia. Es va iniciar un procés de subhasta, va adquirir-la i llavors van paralitzar-li el llançament perquè l’empresari va acreditar que hi vivien llogaters, un fet que a l’escriptura no hi constava. La finca és ara seva però no en pot disposar perquè el procés està paralitzat des del 2016, quan l’empresari va interposar la querella que ha donat pas a aquest judici. Amb tot, s’ha de fer càrrec de pagar-ne les despeses: «La finca tenia embargaments d’Hisenda, de l’Ajuntament i de la Generalitat, i hi porto gastats més de 500.000 euros», va dir el prestador.

L’empresari reclama que es declari la nul·litat del contracte per poder recuperar la finca. Això implicaria que hauria de retornar els 100.000 euros que va rebre.

"No he vist ni un cèntim del préstec"

En canvi, ben diferent és la versió del prestador. «Va dir-me que volia un préstec puntual i que tindria els diners ràpidament perquè tenia molts negocis fora d’Espanya i en aquells moments no podia disposar-ne». Com a garantia va oferir-li diverses finques, però tenien embargaments i ell s’hi va negar. Tampoc va acceptar el Dalí perquè «no hi entenc d’art», i «em guio pel valor cadastral». També li va ensenyar una nau a Tarragona on volia posar una fàbrica de cotxes. El va convèncer oferint-li un préstec usurer: «em va dir que jo li deixés 100.000 euros i que ell me’n tornaria 150.000». El tipus d’interès, del 150%, no hauria passat el filtre de legalitat per ser excessiu, i el notari no l’hauria firmat. Per això, l’empresari hauria ordit el mètode del xec. Segons aquest relat, la ceguesa de l’empresari, fos total o no, no hauria impedit que s’assegurés del que firmava, i més fent-ho davant el notari.

Amb tot, el prestador assegura que «no he vist ni un cèntim» d’aquests diners tot i haver fet front a les obligacions de la finca.

I és que segons el seu advocat, Carles Monguilod, «si hi ha algú que ha estat estafat és el meu client, perquè l’empresari va agafar els diners i no els va tornar: el vertader enganyat, el que ha fet de ‘tonto útil’, és qui ha donat 100.000 euros i no ha rebut ni un euro de la devolució del préstec ni pot gaudir de la seva finca». Al final del judici, el lletrat va demanar al tribunal que en cas d’absolució, s’obrin diligències contra l’empresari per fals testimoni per «mostrar un relat totalment diferent del que va exposar a la querella». També demana que s’investigui l’empresari per estafa de contracte criminalitzat. Segons el lletrat, l'estafa pretesa per les acusacions "és de bojos, perquè requeriria la connivència de l'estafat perquè sortís bé". És a dir, "jo et dono un préstec que no vull que em tornis perquè així em podré quedar la teva finca". A més, diu, també en l'acte criminal hi hauria d'haver col·laborat el notari, induint a error a l'empresari fent-lo firmar uns tractes que ell no havia acceptat i aprofitant-se de la seva ceguesa.

Les acusacions són creuades, i tots dos se senten estafats. El tribunal tindrà l’última paraula.

