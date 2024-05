El turisme clama per la descriminalització del sector

El turisme va clamar ahir per la descriminalització del sector durant unes jornades a Palafrugell en les quals es va donar resposta a les crítiques amb dades com que el consum d’aigua d’aquest sector se situa únicament entre el 3 i el 4 per cent del total.

Aquesta última afirmació la va realitzar el director d’AGBAR, Jorge Manent, que va participar en una de les taules d’aquesta trobada, organitzada per la Fundació Jordi Comas, i va considerar que assenyalar a la demanda com el problema suposa «un gran error».

La solució per Manent, que va elogiar les mesures de reducció de consum aplicades pel sector turístic, que va situar entre un 25 i un 50 per cent de 2007 a 2022, pasa per la reutilització de l’aigua.

Segons va detallar, si s’executés de manera immediata un projecte que hi ha sobre la taula per reutilitzar l’aigua de la conca del Besòs l’actual seria l’última sequera que viuria Catalunya.

Les dessalinitzadores com les que han plantejat engegar els hotelers de la Costa Brava són per al director d’AGBAR una solució vàlida en un moment d’emergència, però mai hauria de ser una cosa estructural per la seva elevada petjada de carboni. «La reutilització és molt més sostenible», va reiterar Jorge Manent.

Una altra de les taules va comptar amb la presència de l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera i amb el comissionat per al traspàs integral de rodalies, Pere Macias.

Pardo de Vera va advocar per millorar la relació entre sistema aeri i ferroviari i ha recordat el projecte per a l’arribada de l’alta velocitat a l’aeroport de Girona.

També va destacar l’auge a Europa Central dels trens nocturns i Macias va afegir que aquesta tendència suposa un camp en el qual Catalunya pot apostar amb projectes en marxa vinculats a Girona i Barcelona.

Una «experiència diferent»

A l’anàlisi del turisme des del punt de vista del consum d’aigua i la mobilitat ferroviària se li va sumar el relacionat amb la celebració d’esdeveniments.

Aquesta taula va comptar amb el director general de la Fundació Barcelona-America’s Cup, Ignasi Armengol, i el responsable del festival de teatre Temporada Alta, Salvador Sunyer.

Armengol va destacar el potencial de la Copa Amèrica des del punt de vista televisiu, mentre que Sunyer va precisar que els esdeveniments aporten al turista una «experiència diferent» i va afegir que seria un error organitzar esdeveniments «pensant només en la gent de fora».

En aquesta línia d’aportar elements diferencials al turisme es va manifestar també el sommelier Josep Roca en una taula sobre gastronomia, en la que va manifestar que la gent sacrificarà una part de sostenibilitat només si a canvi obté «autenticitat».

Roca va admetre que la capital gironina està prop del límit en la seva capacitat d’assumir visitants, però va defensar sectors criticats com el del cicloturisme, que va vincular a la salut.

En aquesta línia de discriminalització es ba expressar també l’alcalde Palafrugell, Juli Fernández, per qui la clau passa per «democratitzar la gestió del turisme».

Fernández està convençut que la col·laboració públicoprivada funciona per avançar en aquest camí i va assegurar que l’aposta ha de ser per la «qualitat i el fet diferencial».

El conseller de Recerca i Universitats en funcions, Joaquim Nadal, també es va apuntar en el seu discurs de clausura a frenar les crítiques al turisme i va demanar que se centri el debat en assumptes estructurals i es deixin de buscar caps de turc.