«Si dues mares lesbianes van al registre civil, els demanen que vingui el pare»

«Si dues mares lesbianes van al registre civil a inscriure el seu fill, els demanen que vingui el pare», lamenta el representant de l’associació de famílies gais i lesbianes de les comarques gironines, Salva Romero, que afegeix que «tot i que intenten explicar-li a la persona que hi ha a l’altre costat del taulell que la criatura no té pare, aquesta no ho pot assimilar i entra en col·lapse». Aquesta és una de les «moltes» escenes quotidianes que deixen en evidència la «discriminació» que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI. I és que en aquesta matèria, Romero denuncia que «l’administració espanyola encara viu al segle 16».

«Però qui l’ha parit?»

Un altre clàssic, assegura el representant de l’associació gironina, és a la declaració de Renda. «Quan són dues dones lesbianes ja no saben a qui assignar-li el fill o filla, necessiten saber qui l’ha parit, qui és la mare de veritat». A més, subratlla que «potser una mare l’ha gestat i l’altra és la que ha agafat la reducció de jornada i per motius laborals necessita tenir-lo assignat, i això ja és massa».

DNI incorrecte

La discriminació també tenyeix de negre la sol·licitud de beques per a alumnes amb necessitats educatives especials. «Han d’omplir un formulari on, per començar, posa: nom de la mare i nom del pare», detalla Romero. «Poses el nom dels dos pares o de les dues mares ignorant la categoria però, a l’hora d’omplir la casella del DNI, el sistema detecta que un dels dos no és del sexe contrari i no et deixa avançar», lamenta. Una parella, en aquest cas també de dones lesbianes, a l’inici de curs no va poder sol·licitar la beca pel seu fill perquè «els obligava a omplir la casella del pare». Des de l’associació van començar a fer «tràmits extres» per a «reclamar el seus drets» i van aconseguir fer entrar una Proposició no de Llei (PNL) per a eliminar «aquest tracte discriminatori», que «en els propers mesos s’hauria de debatre al Congrés dels Diputats», sosté el representant de l’associació gironina.

Una «doble discriminació»

Amb tot, denuncia que «a ulls de l’Estat espanyol les parelles lesbianes pateixen una doble discriminació, per ser dona i per ser lesbiana». En aquest sentit, assegura que «els homes gais ho tenim més fàcil, al registre civil ja no ens demanen que vingui la mare perquè donen per suposat que el fill és adoptat i, per tant, a la declaració de la Renda el dilema ja no és qui l’ha parit i qui no».

A Catalunya, celebra, «hem aconseguit avançar i recuperar alguns dels nostres drets». En part, gràcies a la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, que ha suposat un «canvi d’etapa». «Abans els formularis per a inscriure el teu fill al centre educatiu, a una activitat esportiva o al casal d’estiu no eren inclusius, hi havia una casella pel nom del pare i una altra pel nom de la mare i sempre havíem de tatxar-ne una de les dues, però ara s’ha aconseguit canviar, tant el formulari com la mentalitat», assenyala Romero.

Anticipar-se als comentaris

Davant l’auge dels discursos d’extrema dreta i de l’increment de denúncies per agressions físiques i verbals -que Romero defensa que «hi ha més denúncies perquè ara la gent està més empoderada i hi ha més serveis que faciliten que les víctimes ho puguin explicar»- les famílies opten per «parlar-ho amb naturalitat, donar eines als nostres fills i anticipar-nos a la possible verbalització perquè no es prenguin com un insult si algun company de classe algun dia els diu que el seu pare és gai o la seva mare lesbiana».

Més pedagogia

Als centres educatius, però, encara hi ha molta feina per fer: «Cal fer molta prevenció i molta pedagogia tant a les escoles com als instituts», defensa Romero, que assegura que «tot i que s’ha fet un gran sobreesforç per formar al professorat, encara cal anar molt més enllà».

«Vigilar el que diem»

Tot i que Salva Romero ja està curat d’espants, lamenta que sovint han d’esquivar comentaris amb poc tacte: «Et diuen que el teu fill necessita una mare o et pregunten qui és la dona de la relació, sense parar-se a pensar que funcionem diferent, que no tenim aquests rols heterosexuals, s’ha de sortir de l’esquema de tota la vida».

Més agressions físiques

En el que portem d’any, l’Observatori contra la LGTBIfòbia ha detectat 24 agressions físiques contra el col·lectiu LGTBI. Són un 6% més respecte el mateix període de l’any passat. «És una constant que veiem cada any: agressions al carrer a homes gais a Barcelona», explica el seu president, Eugeni Rodríguez. «L’edat dels agressors cada vegada és més baixa, hi ha nens de 13 anys que insulten i interpel·len violentament al col·lectiu LGTBI, concretament a les dones trans», lamenta.

En total, des de l’1 de gener fins el 17 de maig, l’Observatori ha registrat 92 casos de discriminació que afecten a 86 persones. La meitat són homes gais i un de cada quatre, persones trans. També han crescut les discriminacions reportades per dones lesbianes. «En el fons és una cosa positiva, sabem que pateixen la mateixa violència que els homes gais i es comencen a empoderar per a denunciar-ho», puntualitza Rodríguez. Una de cada tres discriminacions tenen lloc al carrer i a la via pública, mentre que el 14% es desencadenen en l’àmbit laboral.

Actes reivindicatius

Girona, Palafrugell i Olot van ser alguns dels municipis gironins que ahir van acollir actes reivindicatius amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. A Girona, l’Espai LGTBI va organitzar una concentració a la plaça del Vi per «recordar que l’odi i la violència no fan festa, no paren per mirar les flors ni es queden a casa per la pluja, i nosaltres tampoc».️‍ A Palafrugell, es va fer la lectura d’un manifest institucional al Teatre Municipal «per a sensibilitzar sobre les violències i discriminacions que encara pateixen les persones del col·lectiu». A Olot, també es va llegir un manifest per a condemnar «totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals i queer». Des del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat afectiu-sexual i de gènere de La Selva estan organitzant una exposició fotogràfica itinerant de persones LGTBI+ que visquin a la comarca amb la col·laboració de l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies. A Banyoles, el col·lectiu LGBTI del Pla de l’Estany ha organitzat demà un matí d’activitats al parc de la Draga per a donar visibilitat a la diversitat familiar.

Aquesta setmana, a més, s’ha presentat el conveni de col·laboració entre les entitats de l’Espai LGTBI de Girona i l’Observatori contra la LGTBIfòbia.

