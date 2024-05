Banyoles tapia tres aparcaments comunitaris per evitar ocupacions delictives

L’Ajuntament de Banyoles ha precintat i tapiat tres aparcaments comunitaris del barri de la Farga per evitar ocupacions on s’hi desenvolupaven activitats delictives. El regidor de Seguretat de Banyoles, Jordi Congost, ha assegurat que es tracta d’una mesura temporal d’entre dos i tres mesos que impedirà que qualsevol persona accedeixi aquests aparcaments soterrats i pugui utilitzar-lo com a punt de compravenda de drogues i altres activitats que s’hi havien detectat. El consistori detalla que la mesura afecta a unes 200 places en total, tot i que la majoria estaven buides o ocupades. Mentre dura aquest tancament temporal, el consistori ha ofert una alternativa per als propietaris que feien “un ús correcte” dels aparcaments.

L’Ajuntament de Banyoles fa uns mesos que combat la presència de narcopisos al municipi. Arran de la pressió policial que s’ha fet en aquestes ocupacions per a usos il·legals, alguns dels delinqüents han decidit buscar una alternativa, com ara ocupar una plaça d’aparcaments comunitaris. Això ha derivat en què en alguns casos, els pàrquings es convertien en punts conflictius on s’hi venia droga, entre d’altres.

Aquests aparcaments estan concentrats sobretot a la plaça de la Pau, al barri de la Farga de Banyoles, Malgrat tot l’esforç que feia la Policia Local de Banyoles i els Mossos d’Esquadra per desallotjar aquests aparcaments, al final els delinqüents tornaven a accedir-hi. El fet que siguin places soterrades permetia als delinqüents actuar amb més facilitat perquè només els podien veure els veïns a l’hora d’anar a buscar el cotxe o de deixar-lo.

A més, en aquests tres aparcaments on es focalitzaven les ocupacions hi ha moltes places buides i això els facilitava la feina. Finalment, l’Ajuntament de Banyoles conjuntament amb l’associació de veïns del barri i les comunitats de veïns han decidit buscar una solució temporal per eradicar aquesta situació: tapiar la porta d’accés dels aparcaments. El regidor de Seguretat de Banyoles, Jordi Congost, reafirma que “no podrà accedir-hi ningú” en els propers mesos, tampoc els propietaris que fins ara feien servir les places per deixar-hi els seus vehicles o fer-lo servir de traster.

Per això, l’Ajuntament de Banyoles va pactar uns dies perquè tothom aprofités per treure allò que volia conservar dels aparcaments i aquest cap de setmana s’ha tapiat i precintat tots els accessos als aparcaments. La mesura durarà uns dos mesos i a partir d’aquí estudiaran com actuar. En aquest temps, els cossos policials faran un seguiment per veure si aquesta activitat delictiva es trasllada en un altre punt o els seus autors desisteixen.

El regidor de Seguretat de Banyoles, Jordi Congost, detalla que ha estat una actuació acordada amb veïns però també amb els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Banyoles i la justícia que ha permès la mesura. Ara, Congost ha detallat que han ofert “una alternativa” per als veïns que feien servir aquests aparcaments mentre estan precintats. De moment, els veïns asseguren que en els pocs dies que porten els accessos tancats han notat “un canvi considerable” en la convivència a la zona.