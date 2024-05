Els centres comercials ressorgeixen: vendes rècord i inversió en augment

Des del 2018 i el 2019, els centres comercials han estat l’«aneguet lleig» entre els actius immobiliaris. El motiu, l’auge del comerç electrònic i, posteriorment, l’esclat de la pandèmia que els va obligar a tancar o conviure amb importants restriccions durant diversos mesos. Tot i això, amb el pas dels mesos, les seves afluències i vendes s’han recuperat de la covid-19, al contrari que les seves xifres d’inversió, que van tancar el 2023 amb una de les dades més baixes de la sèrie històrica. En els últims mesos, la tendència s’ha capgirat i les compravendes de centres comercials han irromput amb força en l’actualitat immobiliària.

Per analitzar el sector dels centres comercials cal diferenciar el seu funcionament, entès com els seus fonamentals, i la inversió, el volum de transaccions d’actius. A nivell fonamental, segons dades de l’Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC), les xifres són gairebé rècord: el 2023, van registrar unes afluències de 1.840 milions de visites, al voltant d’un 8% inferiors a abans de la pandèmia, però les vendes van ser un 13% superiors i van arribar als 52.050 milions d’euros. Per contra, la inversió amb prou feines va arribar als 300 milions, un 63% per sota de la mitjana històrica (2008-2023), segons dades de Cushman & Wakefield.

Tot i això, en el primer trimestre del 2024, segons dades de la mateixa consultora, la inversió en actius comercials s’ha recuperat substancialment respecte els trimestres anteriors. Només entre el gener i el març s’han comprat i venut més centres comercials que el 2023, tancant el trimestre amb una xifra acumulada de 430 milions d’euros. «Les pujades dels tipus d’interès han afectat molt sectors com les oficines i la logística. Tot i això, els actius comercials ofereixen bons retorns. Això, sumat a que els venedors estan reajustant els seus preus, ha ajudat a que es comencin a tancar transaccions», explica Yola Camacho, sòcia de Capital Markets de Cushman & Wakefield.

En aquesta mateixa línia, Augusto Lobo, director de Capital Markets Retail de JLL, afegeix que «el mercat dels centres comercials està en un moment òptim perquè els inversors són conscients que aquests actius ofereixen una ràtio entre risc i rendibilitat molt atractiva i de que estem davant d’una finestra d’oportunitat limitada per poder beneficiar-se d’aquestes condicions. Des de principis d’any, s’ha registrat un interès notable per part dels inversors en aquesta tipologia d’actius».

És per això, que un fons immobiliari vinculat a Commerzbank, propietari de l’Espai Gironès de Salt, ha tornat a posar-lo a la venda, dos anys després de fracassar en l’intent. Ara, segons va avançar el mitjà digital Eleconomista, demanaria entre 130 i 140 milions d’euros. Es tracta d’un centre comercial inaugurat fa dinou anys, amb 40.000 metres quadrats de superfície i una afluència de visitants anual de més de 10 milions de persones.

Steven Weaving, director executiu de RPE Capital Markets, divideix en dos els perfils actius al mercat: «Hi ha un perfil que està buscant obtenir retorns a través del creixement de valor, mentre que l’altre persegueix més nivell de revaloració, executant ampliacions o comprant a preus interessants ». David Hurtado, soci responsable de transaccions immobiliàries de KPMG, apunta que alguns fons que fa tres o quatre anys «no es plantejaven» comprar centres comercials comencen a analitzar determinades operacions. «Veuen que pot ser un bon moment per entrar en actius amb un bon retorn», destaca.

Un dels fons més actius, ja no el 2024, que també, sinó en els darrers anys, són els d’origen sud-africà. El pioner va ser Vukile, que controla Castellana Properties, una de les principals companyies propietàries de centres comercials a Espanya, que, a més a més, té una participació de més del 20% a Lar España, un altre dels grans propietaris d’aquesta mena d’actius. A Vukile se li ha sumat Lighthouse Properties, que el setembre del 2022 es va constituir com a socimi després d’adquirir el Centre Comercial Torrecárdenas, a Almeria. Precisament, aquest fons, de la mà també de Resilient REIT, ha estat un dels vehicles més actius en els darrers mesos.

«El capital sudafricà té una gran presència en centres comercials. Són actius molt complexos d’entendre i gestionar, però en els quals és possible crear molt de valor. Aquests fons veuen que Espanya, dins de la Unió Europea, està tenint un bon comportament econòmic, amb creixement en vendes. A més, estan detectant una oportunitat perquè el comerç en línia no ha crescut tant com en altres països, a més que el clima convida a fer més vida social fora de casa», detalla la sòcia de Capital Markets de Cushman & Wakefield .

En els darrers mesos, s’han tancat dues operacions que, pel seu volum, han esdevingut els primers brots verds. Es tracta de la compra d’Henderson Park i Eurofund del Centre Comercial Islazul, a Madrid, a Nuveen Real Estate per 230-240 milions d’euros i l’adquisició de Lighthouse Properties i Resilient REIT de Salera, a Castelló, per una xifra lleugerament superior als 171 milions. Steven Weaving contextualitza aquestes operacions: «Són transaccions que es van començar a dissenyar abans de l’estiu del 2023. Tancar una operació suposa al voltant de sis mesos, però hi ha molta activitat i molt d’interès en aquest moment».

A més d’aquestes dues operacions, en els darrers sis mesos se n’han tancat d’altres de menys import: la compra per part també de Lighthouse del Centre Comercial H2O, a Rivas-Vaciamadrid, per 121 milions; l’adquisició per part de Cojab d’un portfoli de tres actius El Mirador, a Conca, Alzamora, a Alacant, i Odeón de Narón, a Ferrol, per 60-70 milions; i el Centre Comercial Equinoccio, a Majadahonda, que va comprar Atitlan al gegant Unibail-Rodamco-Westfield per més de 30 milions.

En el context macroeconòmic, el consens de mercat situa les rendibilitats exigides en la compra d’un centre comercial entre el 7,5% i el 8,5%, en actius ben ubicats i amb alts nivells d’ocupació. En el cas d’actius a la perifèria de grans ciutats o a capitals de província, els retorns exigits pugen fins al voltant del 10%, mentre que els millors actius poden arribar a transaccionar-se per sota del 7%.

El mercat dels centres comercials ha canviat en els darrers anys respecte el que era abans de l’esclat de la bombolla financera. «Fa 15 anys, un fons de Londres comprava un actiu i el venia sis anys després. Aquest perfil ha canviat. Els centres ja no es veuen com a actiu refugi, sinó com un actiu amb rendibilitats altes i amb una gestió més activa», resumeix Carlos Bardavío, soci responsable de Real Estate de KPMG.

Steven Weaving considera que es podran superar els 1.000 milions en transaccions abans de final d’any. «Creiem que el retorn dels centres es pot reduir, en línia amb els costos de finançament i risc. No hi ha milers d’inversors disposats a comprar, però hi ha prou interès per a actius concrets», explica el directiu. Yola Camacho consideraria que podrien arribar-se a fregar nivells del 2020, quan es van registrar inversions al voltant dels 1.000 milions: «Arribar a nivells del 2020, que va ser un any inusual, amb dues operacions que es van tancar abans de la pandèmia i van condicionar l’any, depèn que es tanqui alguna transacció important». n