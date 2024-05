El 40% de les persones ateses per Càritas a Girona té menys de 35 anys

La població jove és una de les principals víctimes de la pobresa i l’exclusió social. I és que el 40% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona l’any 2023 tenia menys de 35 anys. Aquesta és una de les dades més alarmants que es desprèn de la Memòria 2023 que s’ha presentat aquest matí a la seu de l’entitat, i que també ha posat el focus en la feminització de la pobresa (el 60% de les persones ateses ja són dones, un 5% més que el 2022) i l’increment de famílies monoparentals, que ja representen el 24,3% dels atesos (el 2020 eren el 7,7%). La gran majoria són dones amb fills a càrrec que tenen com a principal obstacle l'accés a l'habitatge, topant-se constantment amb la negativa dels propietaris a llogar-los l'immoble: "Quan només hi ha una nòmina al nucli familiar, no hi ha possibilitat de lloguer", ha denunciat la directora de l'entitat, Dolors Puigdevall, que ha afegit que "això és una llàstima i ho hem de denunciar".

En total, Càritas Diocesana va atendre l’any passat a un total de 27.310 persones en el conjunt de les comarques gironines, una acció que va permetre arribar als 54.904 beneficiaris. Es tracta de xifres similars a les de 2022, quan l’entitat va acompanyar a 27.531 persones, arribant als 58.228 beneficiaris. Tot i això, l’entitat ha alertat -com ja ve fent en els darrers anys- de la «cronificació» de la pobresa. En aquest sentit, el responsable d’acció social de Càritas a Girona, Caye Gómez, ha posat de manifest que «hi ha un volum de persones que truquen a la porta de l’entitat arran d’una crisi com la de 2008 o la de 2020 a causa de la irrupció de la pandèmia, que després, amb la certa recuperació econòmica, no poden tornar a creuar el pont cap a la inclusió i queden al marge durant anys».

Tenir una feina, però, tampoc és garantia de sortir del cercle de pobresa. De fet, el 50% de les persones ateses l’any passat treballaven i, d’aquestes, dos de cada tres no tenia els ingressos mínims per a poder garantir les despeses d’habitatge i alimentació. La meitat de les persones acompanyades l’any passat, a més, vivia en situació d’emergència habitacional (l'11,1% en pisos ocupats). En aquest sentit, Gómez ha ressaltat que moltes famílies viuen en una sola habitació rellogada i, em molts casos, hi ha menors "amb les dificultats que suposa a l’hora de fer vida normal amb la resta dels inquilins". Una de cada tres persones, a més, no tenia la documentació regularitzada. "Pateixen una doble exclusió perquè no tenen garantits la cobertura de drets bàsics", ha assenyalat Gómez.

Del volum de persones ateses el 2023, el gruix d'usuaris van ser atesos per a la cobertura de necessitats bàsiques (16.369) en matèria d'aliments i roba, una xifra, però, que va disminuir un 10% respecte l'any anterior. No obstant, aquests van ser els projectes que més van créixer durant la pandèmia i encara acumulen bona part dels usuaris (el volum d'atesos és un 12% més que el 2019). Durant l'any passat es van distribuir 172.000 cistelles d'aliments bàsics, 10.000 lots de roba i 2.100 ajudes econòmiques. En segon lloc hi ha els programes d'acollida i acompanyament (6.362), que l'any passat van incrementar un 22% el volum d'atesos respecte el 2022 pel "desbordament dels serveis socials o persones que queden fora del circuit"; seguit de l'assessorament jurídic (3.329), on va créixer un 8% l'atenció a persones migrants per "canvis de normativa, saturació dels serveis públics i l'arribada de refugiats" (l'any passar l'entitat va aconseguir regularitzar a 1.000 usuaris); itineraris integrals d'inserció sociolaboral (1.593), amb va créixer un 37% respecte el 2022; acompanyament a persones grans (1.236); programes d'infància, joves i famílies (1.001), a través d'on el 75% dels alumnes atesos van aconseguir millorar els resultats acadèmics; sense llar i habitatge (289) i ECOSOL (126).

La directora de l'entitat, Dolors Puigdevall, ha manifestat que “un dels reptes que cal afrontar és l’accés a l’habitatge" perquè "actua com a efecte dòmino". En aquest sentit, ha assenyalat que "com a entitat som conscients que cal voluntat política i econòmica més enllà de les normatives i les suspensions de desnonaments temporals".

La cohesió social com a repte

En la presentació de la Memòria també hi ha participat per primera vegada el nou bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, que ha assenyalat la cohesió social com un dels reptes de la societat del futur. Vilà també ha destacat que "sortir del pou de la pobresa no és fàcil" i ha assegurat que "un dels reptes és la cronificació". El bisbe de Girona també ha destacat que les dades "no em sorprenen" perquè "malauradament es tracta d’una tònica compartida al món occidental".

Inversió social

Càritas Diocesana de Girona va tancar l’exercici 2023 amb un pressupost d’inversió social que es va enfilar fins als 11.012.810 milions d’euros. Pel que fa al voluntariat, durant l'any passat la xifra es va situar en 2.127 persones (el 72% dones), una dada molt similar a la de 2022. L’entitat compta amb 52 equips locals repartits per diversos punts de les comarques gironines i que són l’eix des d’on es desenvolupen els 7 programes i 35 projectes socials que l'entitat té en marxa. El secretari general de Càritas Girona, Martí Batllori, ha destacat l'increment dels socis i donants, que ja representen el 30,8% dels ingressos.

