Comença el judici a l'acusat de matar la mare a ganivetades a Ripoll

El judici contra l'acusat de matar la mare a ganivetades a Ripoll el 31 d'octubre del 2021 ha començat aquest dijous a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal l'acusa d'assassinat i tinença il·lícita d'armes prohibides i demana 25 anys de presó. Sosté que el processat va atacar la mare quan li va recriminar que hagués fet un festa a casa la nit abans. Segons el fiscal, primer la va apunyalar al cap i al coll amb una navalla automàtica. La víctima va intentar sortir del pis per demanar ajuda però la va "rematar" quan ja estava a la porta. El fiscal sosté que l'acusat "va allargar l'agonia de la seva mare". La defensa al·lega que l'acusat va patir una "alienació mental" provocada per una "intoxicació" per alcohol i drogues.

L’habitatge de Ripoll on vivia la víctima, en una imatge del dia del crim. / ACN

El judici ha començat aquest dijous a la secció tercera de l'Audiència de Girona i està previst que s'allargui fins dimecres, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular i es retirarà a deliberar. Segons el guió, divendres hi haurà les declaracions de testimonis. Després del cap de setmana, les sessions es reprendran dilluns amb més testimonis i Mossos d'Esquadra. Dimarts serà el torn dels perits dels Mossos d'Esquadra, psicòlegs i forenses i està previst que l'acusat declari a les dotze del migdia, abans del tràmit de conclusions i informes ja a la tarda.

L'escrit d'acusació del fiscal Enrique Barata exposa que la mare va arribar al pis de l'avinguda del Ripollès cap a les nou del matí del 31 d'octubre del 2021. Era el domicili familiar on convivia amb el seu fill, que llavors tenia 19 anys.

Un cop a dins de l'habitatge, va veure que hi havia "desordre" i rastres d'haver-hi hagut un festa la nit abans. Per això, va anar fins a l'habitació del seu fill per recriminar-li la seva actitud. "L'acusat, en ser despertat per la seva mare, es va aixecar bruscament i, amb intenció de matar-la, va agafar una navalla automàtica i la va apunyalar a la zona del cap i del coll", exposa el fiscal. Segons l'acusació pública, aquestes primeres ferides van causar un "dolor intens" a la víctima, que "amb terror per l'atac del seu fill, va començar a cridar i a demanar auxili".

La dona, en aquell moment ja "debilitada", va caminar pel passadís en direcció a la porta per intentar sortir del pis i demanar ajuda. El fiscal apunta que el fill la va perseguir pel passadís i la va continuar agredint, causant-li fins a dotze ferides. La virulència de l'atac va fer que la navalla es trenqués.

Per això, l'acusat va tornar "ràpidament" a la seva habitació i va agafar un "ganivet de combat de doble fulla". Quan la mare ja havia arribat a la porta i havia aconseguit obrir-la per intentar sortir al replà, el seu fill li va assestar una darrera ganivetada al coll, seccionant-li la jugular. El fiscal Enrique Barata indica que aquesta punyalada va provocar un sagnat "abundant". La víctima va perdre la consciència i va morir "instants després".

El fiscal sosté que el presumpte matricida va causar "dolors innecessaris" a la seva mare amb la intenció de "fer-la patir abans de morir" i provocar-li una "agonia" fins que li va assestar la darrera ganivetada.

Fugida i recerca

Després de "rematar" la seva mare, el jove va anar fins a l'habitació on dormia un amic seu que havia estat a la festa, el va despertar i li va dir: "He matat la meva mare, si no te'n vas d'aquí seràs el següent". A continuació, l'acusat va sortir del pis i va fugir cap a la muntanya, abans que la policia pogués arribar al domicili.

Un cop es va descobrir el crim, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Girona es va fer càrrec del cas. Els Mossos van muntar un dispositiu per terra i aire per localitzar i detenir el sospitós. Finalment, el van localitzar en una zona boscosa de la carretera de les Llosses. Després d'una persecució, el van poder immobilitzar i detenir cap a dos quarts de cinc de la tarda de l'1 de novembre del 2021, posant fi a la fugida. El detingut va passar a disposició judicial el 3 de novembre i, des d'aleshores, està en presó preventiva.

Durant les al·legacions prèvies, que es fan a l'inici del judici i és el primer moment en què el fiscal i la defensa es dirigeixen al jurat popular per exposar les seves tesis, el fiscal ha subratllat que l'actuació del processat és un "exemple de maldat" perquè va perseguir la mare fins a la porta i, quan la dona veia que tenia "una possibilitat de sobreviure" li va assestar la ganivetada final.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat per traïdoria i acarnissament amb l'agreujant de parentiu i d'un delicte de tinença d'armes prohibides per la navalla i el ganivet de combat i sol·licita 25 anys de presó. També vol 5 anys de llibertat vigilada, posteriors al compliment de la pena, i que no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se durant 10 anys amb els germans de la seva mare, amb la parella que tenia la dona en el moment dels fets i amb el seu germà, que té una discapacitat. Barata també vol que indemnitzi els familiars de la víctima amb 110.000 euros pel dany moral.

Trastorn mental i tòxics

La defensa, encapçalada pel lletrat Toni Garcia Pinto, no discuteix l'autoria del crim i indica que no hi ha cap dubte que va ser l'acusat qui va acabar amb la vida de la seva mare. Al·lega, però, que en el moment de perpetrar l'atac "no tenia ni idea del que estava fent". L'advocat argumenta que l'acusat té un llarg historial, acreditat, de consum de tòxics i d'atencions psiquiàtriques per episodis de deliris i al·lucinacions provocades per la ingesta d'alcohol i drogues.

El lletrat ha començat explicant que la història de l'acusat és la "d'un fracàs social increïble" perquè, ja de ben petit, els seus mestres van començar a apuntar que tenia un comportament "extraordinàriament agressiu i impulsiu". Això es va anar agreujant amb el pas del temps, i l'escassa adhesió a qualsevol tractament, amb el consum. "I no era un consum qualsevol, consumia bolets al·lucinògens que ell mateix cultivava a casa seva", ha dit.

Segons la defensa, poques setmanes abans dels fets, va estar ingressat arran de "l'increment desmesurat" de la ingesta de tòxics que li van provocar al·lucinacions: "Veia tentacles de pops a les parets de casa i creia que els seus amics el volien matar". El lletrat argüeix que ja des del dia abans dels fets va estar consumint alcohol i drogues i que, en el moment d'atacar la mare, va patir un estat "d'alienació mental" per una "intoxicació plena".

Per això, com a tesi principal, sosté que li han d'aplicar eximents complets per drogues i alcohol i pel trastorn mental. Sol·licita que l'absolguin i que se substitueixi la pena per l'internament en un centre de deshabituació o un centre psiquiàtric.