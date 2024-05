La defensa del parricida de Ripoll diu que "no era conscient del que feia"

L'Audiència de Girona ha començat el judici contra el fill acusat de matar la mare a ganivetades a Ripoll el 31 d'octubre de 2021. L'home s'enfronta a 25 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. El fiscal sosté que va provocar-li dolor i agonia durant l'estona que va durar l'atac, que es va perpetrar al domicili on ambdós vivien. L'hauria atacat per sorpresa després que ella entrés a la seva habitació per recriminar-li que hagués organitzat una festa a casa durant la nit aprofitant que ella no hi era. Va apunyalar-la diversos cops amb una navalla automàtica, però no va ser fins que ella va poder arribar al replà per demanar ajuda als veïns que va decidir rematar-la amb un ganivet de combat de doble fulla. En el recorregut agònic de la mare per sortir del pis, el fill va arribar a trencar la fulla del ganivet, que es va quedar incrustada al cos de la víctima.

La defensa reconeix que l'acusat és el responsable de l'atac, però assegura que va fer-ho sense tenir control del que feia, i sotmès a una "alineació mental" provocada per un historial d'intoxicació a drogues i alcohol.

L'estat mental de l'acusat serà la clau del judici. I és que durant el primer torn de paraula que han tingut tant el fiscal Enrique Barata com l'advocat de la defensa Toni García Pinto, ambdós s'han referit a aquest aspecte per tal de convèncer el jurat popular que s'encarregarà de decidir sobre aquesta qüestió. Barata ha assegurat que el processat va perpetrar l'atac "molt conscient" del que feia i "mogut per la ràbia", ja que la mare li posava límits.

Havia tingut problemes de drogues, i de fet havia cultivat bolets al·lucinògens. També tenia una col·lecció d'armes prohibides a l'habitació i simbologia nazi. Amb tot, el fiscal ha dit que no hi ha cap informe que digui que durant el dia dels fets tingués severament afectada la seva capacitat de comprensió ni el seu autocontrol. "Prova d'això és que quan el van detenir no va ingressar a un centre psiquiàtric, i ni tan sols la defensa ho va demanar", ha indicat. A més, també ha posat de manifest que va demostrar autocontrol en el moment que va decidir "fer patir" la mare i no rematar-la fins al cap d'una estona, quan ja era a la porta.

Sí que ha admès, tal com ha exposat la defensa, que uns mesos abans de l'atac va tenir un episodi d'al·lucinacions per una ingesta desmesurada de tòxics que el va dur a veure "tentacles de pop a les parets de casa". També creia que els seus amics el volien matar.

L’habitatge de Ripoll on vivia la víctima, en una imatge del dia del crim. / ACN

En aquest sentit, Pinto ha indicat que l'acusat només tenia 19 anys quan va perpetrar el crim i que ha tingut una vida molt complicada. "De molt petit els educadors ja referien conductes anormals d'impulsivitat i agressivitat", ha dit. Amb l'adolescència, s'hi va afegir el consum de drogues. Segons el lletrat, el fiscal està ometent informes on es fa constar diverses patologies mentals que haurien tingut un impacte en el moment de l'atac. Aquest historial feu que l'home tingués les seves capacitats anul·lades i "no fos conscient del que feia" quan va cometre el crim. Per això, demana que s'absolgui l'acusat aplicant-li eximents completes per alteració mental i consum de tòxics. En cas que el jurat consideri que no tenia les capacitats completament afectades, vol que s'apliqui una atenuant incompleta, o atenuants per tal de rebaixar la pena i situar-la als 10 anys de presó.

Està previst que el judici s'allargui fins dimecres, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular i es retirarà a deliberar. Dimarts serà el torn dels perits dels Mossos d'Esquadra, psicòlegs i forenses i, en últim lloc, declararà l'acusat.