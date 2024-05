Famílies de l'escola Vall del Terri reclamen que no es tregui el barracó perquè és l'únic refugi climàtic

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Vall del Terri de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, reclamen al Departament d'Educació que no retiri el mòdul prefabricat que hi ha perquè és l'únic refugi climàtic que hi ha al centre. Educació va instal·lar el barracó el 2015 i durant aquests gairebé deu anys ha servit per ampliar l'espai lectiu i permetre als alumnes fer-hi tallers, classes de música o tenir espais de tutoria. A més, és l'únic espai de l'escola que té aparells de climatització i això permet fer-hi casals municipals als mesos d'estiu. Per altra banda, l'AFA critica al Departament d'Educació que no faci "reformes necessàries" a l'edifici per adaptar-lo a les normatives vigents com ara dotar-lo d'un ascensor.

L'escola de la Vall del Terri és un edifici amb més de 50 anys d'història i que actualment compta amb un mòdul prefabricat que serveix per a diferents usos, com ara aula de música o aula de tallers. Ara, el Departament d'Educació ha decidit retirar aquest mòdul a partir del curs vinent i des de l'AFA exigeixen al Govern que rectifiqui i li deixi.

Les famílies han exposat un seguit de motius al Departament i a l'Ajuntament de Cornellà del Terri que justifiquen la decisió en una carta que van enviar a l'abril. Consideren que la retirada del barracó és "un pas enrere" en l'escola perquè suposarà una pèrdua d'espais educatius i abocarà a la "massificació" de les aules que ja hi ha. A més, recorden que el mòdul és l'únic espai climatitzat de l'escola, fet que el converteix en un refugi climàtic per als alumnes, sobretot en els mesos de més calor. De fet, l'espai s'aprofita per fer-hi un casal municipal en els mesos d'estiu.

Per altra banda, l'AFA apunta que la retirada del mòdul implicarà perdre la sala de mestres i les aules de desdoblament que hi ha. De fet, en els cursos on només hi ha un grup (1r,3r i 6è) es prioritza fer sessions desdoblades per tenir una atenció més individualitzada als alumnes. Ara, però, aquest desdoblament està en risc perquè no hi haurà prou espais per fer-ho.

Una altra crítica que fan les famílies al Departament d'Educació és la manca d'un projecte de reforma i ampliació de l'edifici. Segons les famílies, la retirada del mòdul hauria d'anar acompanyada d'un projecte per fer que els cicles d'Educació Infantil torni a l'edifici de l'escola. Actualment, aquests cursos estan en un edifici municipal separat de l'escola.

En els espais on es fa l'Educació Primària, les famílies creuen que no s'ha reformat de forma significativa des de la seva obertura, fa més de mig segle. Per això recorden que l'escola no té cap escala d'emergència, un fet que provocaria retards en l'evacuació d'alumnes i professors en cas d'emergència. L'escola de la Vall del Terri no té un ascensor i això dificulta l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Per últim, l'associació retreu que l'escola tingui goteres i humitats en diversos espais, que deteriora els materials educatius i pot afectar a la salut dels usuaris.