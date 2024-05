El Consell Comarcal del Pla de l’Estany aprova la reversió dels terrenys de l’Oficina Comarcal de Turisme de Palol de Revardit

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va aprovar en el darrer ple de la corporació la reversió de la cessió dels terrenys que en el seu moment havia fet l’Ajuntament de Palol de Revardit, per a la construcció de l’Oficina Comarcal de Turisme.

L’Oficina Comarcal de Turisme del Pla de l’Estany va entrar en funcionament l'any 1998 i va estar operativa durant diversos anys. Aquesta instal·lació es va fer després que l’Ajuntament de Palol de Revardit cedís els terrenys al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. La ubicació es va escollir per ser la porta d’entrada a la comarca per a aquells visitants que venien d’altres indrets de Catalunya.

Amb el pas dels anys, tot i la reivindicació per donar més visibilitat a l’Oficina, situada a un dels laterals de l’autovia C66 entre Banyoles i Girona, aquest espai va acabar tancant. Posteriorment, l’Ajuntament de Palol en va fer altres usos, com la de fer-la servir com a espai jove, fins que, finalment, l’edifici va quedar en desús.

Aprofitant que l’antiga Oficina Comarcal de Turisme es troba ubicada al bell mig de la Ruta del Tren Pinxo, de la xarxa de Vies Verdes de la Diputació de Girona, Palol de Revardit vol arranjar aquest espai per a fer-hi una àrea de descans, aprofitant l’antic edifici encara en peus i incorporar-hi altres elements. Per a fer això era necessari que el Consell aprovés aquesta reversió de la cessió dels terrenys, ja que aquests encara eren propietat de l’ens comarcal.