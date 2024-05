Familiars del parricida de Ripoll diuen que la víctima tenia por del seu fill

L'acusat de matar la seva mare a Ripoll a ganivetades el 31 d'octubre de 2021 "havia dit diverses vegades que faria el que finalment va fer". Així ho ha assegurat la germana de la víctima, que ha declarat al judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona que jutja el crim. La dona ha explicat que parlava sovint amb la seva germana per telèfon i li havia explicat que tenia por del seu propi fill. També ha relatat diversos episodis d'agressions que va patir la víctima per part del seu fill, les últimes només unes setmanes abans del crim. "Amb ella es comportava amb molta agressivitat, però amb la resta feia un paper, segons em deia ella", ha dit. Fins i tot, sent menor d'edat, l'acusat té antecedents policials relacionats amb la mala relació amb la seva mare. Segons ha explicat una exparella de la víctima amb qui mantenia una relació durant el 2019, un dia que va acudir a casa de la dona, el processat va entrar al dormitori i els va apuntar amb una ballesta carregada.

"Tenien discussions constants", ha relatat la parella de la víctima en el moment dels fets. Pràcticament, no va tenir contacte amb l'acusat, i la dona li havia relatat la mala relació que tenia amb el seu fill. De fet, ell li havia ofert que anés a viure amb ell. "Em va explicar que s'havia trobat el seu fill a l'habitació durant la nit remenant-li les coses buscant diners, i s'havia plantejat posar un pestell a la porta", ha explicat. La víctima també havia contactat amb serveis socials perquè no sabia com abordar la "constant agressivitat" del seu fill.

Durant la sessió també han declarat alguns amics de l'acusat que el dia abans dels fets van quedar amb ell. Un d'ells ha dit que aquell dia algú va referir-li a l'acusat que havia dit que mataria a la seva mare, però que ell ho va negar i va treure un ganivet que va clavar en una taula.

Un testimoni "clau" que no va presentar-se divendres ha declarat avui, indicant que el dia del crim s'havia quedat a dormir a la casa, i que el processat el va fer caure del llit dient-li que "he matat a la meva mare i si no te'ns vas seràs el següent". Aquella nit van beure, segons ha dit, una ampolla de vi i vodka, i l'acusat va fumar marihuana. Tot i la ingesta, el testimoni ha indicat que el processat "estava bé, com sempre".

Segons la investigació policial, el dia del crim l'acusat va apunyalar diverses vegades la seva mare quan ella va despertar-la per recriminar-li que havia fet una festa al pis. Després de matar-la, l'acusat va fugir, i no va ser fins l'endemà que els Mossos d'Esquadra van poder-lo detenir.

El fiscal demana 28 anys de presó a l'acusat per un delicte d'assassinat i un delicte d'armes prohibides. La defensa admet l'autoria del crim però demana l'absolució perquè sosté que tenia les capacitats anul·lades per diversos trastorns mentals i addiccions a drogues. Alternativament, demana una eximent parcial o atenuants.