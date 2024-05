La 4a edició de l’"È bo, È mel’" de Banyoles creix en espais florals i oferta gastronòmica

Banyoles es prepara per viure una nova fusió de gastronomia, patrimoni cultural i art floral que seran els protagonistes de la ciutat de la mà de la quarta edició de l’ ‘È bo, È mel’, la setmana gastronòmica i floral que també inclou la 46a edició de l’Exposició de Flors.

Aquest matí el Claustre del Monestir de Sant Esteve ha acollit la presentació de la 4a edició de l’‘È bo, È mel’, que tindrà lloc del 31 de maig al 9 de juny a Banyoles. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa ha explicat que “aquesta és la consolidació de l’esdeveniment que viu un creixement en tots els sentits: espais decorats, restaurants i activitats programades”. A més, Tarafa ha destacat que “fem coincidir l’inici de l’exposició de flors amb l’ ‘È bo, È mel’, un canvi que ha vingut per quedar-se en les properes edicions”.

L'edició d'enguany creix pel que fa als establiments de restauració participants, passant dels 12 als 16, els quals, en el marc de la Setmana Gastronòmica, elaboraran menús i plats amb productes singulars i de qualitat. A més, del 31 de maig al 9 de juny, en els restaurants participants també s’han programat espectacles d’artistes locals on s’hi inclouen dos concerts conjunts a Plaça Major, el d’aquest dissabte 1 de juny a dos quarts de dotze del migdia, dels 10 anys de la Bufant Fort Street Band i el de dissabte 8 de juny a les set de la tarda de la Cia. Dona del Sac.

Més muntatges florals a la 46a Exposició de Flors

Els espais expositius de l’Exposició de Flors de Banyoles, que se celebrarà aquest cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny, comptaran amb nous muntatges a l’exterior de la Clínica Salus Informorum, al carrer de la Canal i a la plaça dels Estudis. En total, es decoraran una trentena d’espais en diferents indrets emblemàtics de la ciutat, amb el Monestir de Sant Esteve (Claustre, Església, Pati dels Capellans i plaça del Monestir) com a eix central.

Tanmateix, per segon any els muntatges florals que preparen els centres educatius de la comarca i les entitats de caire social se situaran pels carrers i places del Barri Vell. Es decoraran tretze espais com els carrers Mercadal, Santa Maria, Major, Born o Àngel Guimerà.

Anna Tarafa també ha explicat que “aquest any amb col·laboració amb el Centre El Puig, que s’ocupa del servei de jardineria de la ciutat, les plantes que acompanyaran tots els muntatges florals, majoritàriament arbustos amb flor, es replantaran després de l’exposició de flors, a diferents espais del municipi”.

El Joc de l’Intrús també als ‘Aparadors vius’

Per altra banda, trenta-dos establiments de la ciutat participaran a la Mostra d’Aparadors organitzada amb l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. Un any més se sortejaran dos vals de 50 euros per comprar als establiments associats entre totes les persones que comprin en algun dels comerços que hi participi i dos vals més, també de 50 euros, per a les que participin a El Joc de l’Intrús en el qual, com a novetat, també s’hi inclouen els deu aparadors vius de la ciutat. També es regalarà un val de 150 euros entre les persones que consumeixin als restaurants i bars que participen de la Setmana Gastronòmica.

Dolors Busquets, presidenta de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, que s’encarrega del muntatge floral a la Plaça Major ha explicat que “aquests premis que se sortegen és una forma d’agrair a tots els comerços, establiments i restaurants que col·laboren amb l’exposició”. "El muntatge de la Plaça Major serà un homenatge a la pagesia i que sense el suport i col·laboració de diferents pagesos de la comarca no seria possible fer-lo”, ha afegit.

Una altra de les novetats d’aquest any és la incorporació de dos tallers familiars d’art floral i un concert poètic per tenor i piano a càrrec de Paco Viciana que complementarà un “Concert a la carta” per part de la Coral Veus de l’Estany de Banyoles, que ja va ser-hi present en l’edició de l’any passat.

La inauguració de l'‘È bo, È mel’, es farà aquest divendres 31 de maig a les set de la tarda amb una actuació a càrrec de la Jove Orquestra de Banyoles Batenvic, des del Claustre del Monestir de Sant Esteve.