El Clínic fa revisions oculars a 36 nens gironins de famílies vulnerables

L’equip d’oftalmologia de l’hospital Clínic de Barcelona ha dut a terme, de forma voluntària, revisions oftalmològiques a 124 nens i nenes participants a través de la campanya #Invulnerables amb Visió, impulsada pel programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa”.

El programa té l’objectiu de vetllar per la salut visual dels nens, garantir el seu benestar integral i el seu desenvolupament cognitiu. Des del 2018, s’han fet vuit jornades de revisions oftalmològiques a diferents centres de referència de Catalunya, amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i una suma de voluntats públiques i privades.

Els infants que han participat en la jornada, que va tenir lloc divendres al Clínic, provenen de Manresa (63), Ripoll – Sant Joan de les Abadesses (20), Lleida (25) i Figueres (16). La revisió l’ha feta un equip encapçalat pel cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, el Dr. Bernardo Sánchez-Dalmau; i format per nou especialistes en oftalmologia i 11 optometristes. Després de la revisió, l’equip de Natural Optics Group ha facilitat ulleres als menors que les necessiten, que han pogut escollir entre 50 models.

El servei d’oftalmologia del Clínic recorda que la visió es desenvolupa durant els primers 6-7 anys de vida, i per això recomana que els nens i nenes tinguin una avaluació de la seva visió quan entren a l’escola, al voltant dels quatre anys i repetir el control una vegada a l’any. Independentment de si presenta símptomes o no, és important fer la revisió, perquè si un infant mai ha vist bé, no sap distingir si el que veu és normal o no, i per tant tampoc ho dirà. A més, una mala visió va sovint lligada a problemes d'autoestima i autoconcepte, fracàs escolar o aïllament, i això condiciona el dia a dia a l’escola de molts infants. En aquest sentit, segons dades de l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia, un 25% de la població estudiantil és susceptible de tenir problemes no detectats com la miopia, hipermetropia, astigmatisme o ull gandul. Alguns no saben que han de dur ulleres o els fa vergonya dir que no hi veuen bé. Quan es corregeix el problema visual la realitat del nen canvia completament.

El projecte #Invulnerables és una iniciativa contra la pobresa infantil impulsada per Sor Lucía Caram i la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaProinfància. El programa treballa per trencar el cercle de la pobresa hereditària fomentant la igualtat d’oportunitats a través de la col·laboració público-privada. Actualment es desenvolupa en 11 municipis, formant 11 xarxes de treball de la mà de les administracions locals i de 40 entitats socials.