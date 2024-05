Els reptes gironins que es decideixen a Europa

La implantació d'energies renovables, la política agrària o la gestió de la immigració. Aquestes són algunes de les qüestions que decidiran els 720 diputats que el 9 de juny sortiran escollits a les eleccions europees, i que tenen una incidència directa en la vida de milers de gironins. A nivell d’infraestructures, el Corredor Mediterrani és la gran assignatura pendent, amb el recent compromís del Parlament Europeu que sigui una realitat l’any 2030.

1. Canvi climàtic i renovables

La lluita contra el canvi climàtic, que ja és una realitat (sobretot a les ribes del Mediterrani), és una prioritat per als països de la Unió Europea. I un dels principals compromisos és aconseguir les zero emissions netes de CO2 l'any 2050: és a dir, l’anomenada «neutralitat climàtica». Es tracta d’un objectiu que, en ple 2024, sembla molt complicat d’assolir, ja que les mesures es van implantant de manera molt lenta. A les comarques gironines, un dels debats més candents hi ha sobre la taula és el de les renovables. Per poder complir amb els objectius d'emissions zero de la Unió Europea, tant el Ministeri per a la Transició Ecològica com la Generalitat estan planificant la implantació d'energies renovables, especialment l'eòlica, qüestió vital per a les comarques gironines, ja que no hi ha cap equiament d’aquestes característiques en tota la demarcació. Al llarg de l’últim lustre s’han produït nombrosos debats sobre el com i on implantar els parcs eòlics, especialment en el cas de l’eòlica marina projectada al Cap de Creus. Des de les institucions, tanmateix, s’insisteix que la implantació d’aquest tipus d’energia és imprescindible per poder complir amb els requeriments europeus.

2. Política migratòria

Girona és una de les províncies amb més immigració de tot l'Estat. La seva posició fronterera, i el fet de ser territori de connexió cap a Europa, l'ha convertit en un espai on conviuen jubilats europeus amb treballadors que busquen un futur millor. La migració, doncs, és una qüestió molt present a les comarques gironines, i a nivell europeu és un dels temes que més tensions ha generat entre els estats membres. Fa un mes, i després d’anys de bloqueig, el Parlament va aprovar el nou Pacte de Migració i Asil, un paquet de deu lleis que, entre altres qüestions, endureix les condicions per obtenir l’asil a la Unió Europea i estableix el «repartiment solidari» entre els països membres dels migrants que arriben a territori europeu.

3. Política agrària

La Política Agrària Comuna (PAC) ha generat fortes crítiques entre el sector arreu del continent, que es queixen de les traves i dificultats que pateixen a causa de la burocràcia i normatives. Per això, una de les qüestions que la Unió haurà d’abordar durant la propera legislatura és precisament la reforma d’aquesta PAC per tal d’apaivagar els ànims del sector. A les comarques gironines, aquesta crisi del sector va ser ben visible al febrer, quan els pagesos van organitzar tractorades arreu del territori per demanar una política agrària més justa. De moment, a curt termini la Comissió Europea ha presentat un pla de mesures per reduir la burocràcia i reduir els requisits mediambientals per accedir a les ajudes de la PAC.

4.Corredor Mediterrani

Anys després d’haver-se aprovat, el Corredor Mediterrani segueix pendent de completar-se, tot i que sembla comptar amb el compromís de l’Eurocambra: el passat mes d’abril, el Parlament Europeu el va designar com una de les nou «xarxes clau» per completar abans de 2030. L’objectiu d’aquest corredor, que travessa de ple les comarques gironines, és la interconnexió, a través del ferrocarril, de ciutats, ports i aeroports europeus per facilitar el transport de persones i mercderies, tot fent-lo més ràpid i assequible. Per fer-lo realitat, queden trams pendents a Tarragona i País Valencià.

