Girona registra 432 desaparicions i tanca el 2023 amb 25 d’actives

L’any 2023 va tancar amb 432 denúncies per desaparicions a la província de Girona. Això representa un 3,6% més de casos que l’any anterior. De tots aquests cal dir que el 28% feien referència a menors d’edat (74). Una franja d’edat que si bé no és la que representa el nombre més elevat de fets, sovint ho sembla perquè molts casos es donen a conèixer i se’n fa molta més difusió, sobretot a les xarxes socials.

Del total de denúncies aplegades per la policia durant el 2023, segons l’informe anual de Persones desaparegudes del Ministeri de l’Interior, 282 corresponen a homes i 150 a dones. Pel que fa als menors d’edat, hi ha 30 nois i 44 noies.

La xifra total de 432 casos suposa un creixement força sostingut respecte a l’any 2022 que va tancar amb 417 casos. Dels casos denunciats els 2023 n’hi va haver que sortosament van acabar ràpidament amb la localització de les persones; en altres no ha estat possible perquè elles no volien ser trobades -desaparició voluntària- i en algun cas, malauradament s’ha acabat amb una mort i fins i n’hi ha hagut de tipus criminal. Només cal recordar el cas del doble crim de Susqueda que va començar amb una doble desaparició a finals d’agost del 2017 i va acabar essent un doble assassinat.

El 2023 també va tancar amb 25 casos actius, és a dir, que a 31 de desembre es mantenien oberts perquè la persona desapareguda estava encara en parador desconegut.

Les xifres de tot Espanya mostren que el 2024 va tenir una tendència diferent de la de la província de Girona. Es van registrar un total de 24.581 denúncies per desaparició, fet que suposa una reducció del 5,5% respecte als 26.003 casos de l’any anterior. Cal destacar que 13.852 dels casos eren de persones reincidents.

La policia insisteix que en tots els casos de desaparició, és important denunciar com més aviat millor. Amb això es vol desmuntar el mite que cal esperar 24 hores. Pels cossos policials, les primeres hores són crucials, especialment en el cas de gent d’edat avançada. D’aquests sovint n’hi ha que pateixen una malaltia mental o degenerativa i això fa que es desorientin i els efectius de rescat els hagin de localitzar com més aviat millor

En el cas dels adolescents sovint aquestes desaparicions no s’allarguen en el temps. Ja que moltes vegades els joves marxen de casa seva per problemes o desavinences amb la família i al cap de poques hores tornen a casa.

Pendent: un cas a Calonge

A les comarques gironines hi ha un cas recent encara per resoldre i que va mobilitzar la zona del Baix Empordà. Es tracta de la desaparició d’un veí de Calonge de 43 anys, Joan. Els Mossos d’Esquadra van suspendre a mitjans d’abril la recerca sobre el terreny després de dues setmanes de recerca pel massís de les Gavarres. I és que el veí de Calonge va sortir d’un mas de la zona muntanyosa el dia 30 de març i des de llavors ningú n’ha sabut res. Ara el cas es troba en mans dels investigadors.