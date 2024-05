El parricida de Ripoll diu que va atacar la mare perquè es va sentir acorralat

"Em vaig despertar amb bastanta por i pànic, i ganes de sortir d'allà; em vaig sentir acorralat", ha assegurat el parricida de Ripoll davant el jurat popular que jutja el crim, que va tenir lloc el 31 d'octubre de 2021. Només ha contestat al seu advocat per assegurar que es va despertar "somnàmbul", i que "no volia matar a la meva mare, en cap moment". De fet, quan va ser detingut, va expressar que l'havia agredit però que no creia que fos morta.

Tenint en compte que la defensa admet l'autoria del crim però assegura que el va perpetrar amb les capacitats totalment anul·lades (sense saber què es feia), o alternativament afectades en algun grau, les preguntes s'han centrat a descriure la seva relació amb les drogues i amb la percepció de la realitat. Així, ha dit davant el jurat a l'Audiència de Girona que anteriorment als fets feia "molts dies que no dormia" i que "no feia res més que consumir, era el meu hobby".

També ha dit que havia tingut episodis "recurrents" on veia ombres a casa seva: "em perseguia alguna energia putrefacta". Quan consumia alguna substància, entre les quals cànnabis, cocaïna o bolets al·lucinògens (que cultivava al mateix bloc), aquestes imatges l'afectaven més.

"Era una bomba"

Sobre el seu estat mental, tot i que no té diagnòstics de cap patologia mental, els pèrits han indicat té una discapacitat intel·lectual, i que de petit va ser diagnosticat amb trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, però no va fer cap seguiment mèdic. Tenia una família desestructurada, no s'adaptava al funcionament d'una classe i tenia comportaments agressius. No va acabar l'educació secundària i cap als tretze anys va començar a consumir drogues. Segons els informes dels pèrits, el processat té trets de la personalitat narcisistes i també busca l'aprovació dels altres i a ser acceptat "al preu que sigui". De fet, han indicat que el consum de drogues es va iniciar per tal de ser acceptat en un grup, així com el fet que adoptés l'estètica skinhead. "Ell mateix ens va dir que li cridava l'atenció la manera de vestir, el fet que consumien drogues i l'estil de vida que tenien". A tot això s'hi suma un comportament "antisocial" que fa que rebutgi les normes. Tot plegat fa que fos una "bomba".

El consum de tòxics en aquest context de discapacitat l'alterava molt més que una altra persona, i per això han conclòs que en el moment de l'atac tenia les seves capacitats alterades, si bé no poden determinar-ne el grau (o si l'afectació era total) perquè després del crim no es va fer una anàlisi toxicològica que acredités el consum. Els amics amb qui va passar la nit van dir que havia fumat dos porros de marihuana i que havia begut una ampolla de vi.

Les conclusions dels pèrits no han fet canviar les conclusions del fiscal, que no li reconeix cap atenuant perquè considera que no ha quedat acreditat quin grau d'afectació mental patia. Li demana 28 anys de presó per assassinat i un delicte de tinença d'armes prohibides. La defensa admet l'autoria de l'acusat però assegura que va perpetrar el crim amb les capacitats totalment anul·lades, i per això demana que se l'absolgui, i en tot cas, se li faci un internament psiquiàtric o una altra mesura fora de la presó. Alternativament, demana que se li reconegui parcialment l'afectació de les seves capacitats. El jurat rebrà demà l'objecte del veredicte.