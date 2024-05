Persones amb diversitat funcional incorporen una nova activitat de lleure i oci

El Club Scalextric Banyoles Slot i l'Obra Social la Caixa han signat recentment un acord perquè diverses entitats i fundacions de la demarcació de Girona puguin oferir als seus usuaris l'activitat d'slot. El conveni formalitzat, que busca convertir l'activitat en una eina tant per divertir com per fomentar les habilitats motrius o la interacció social, entre d'altres, beneficiarà a l’Associació Junts i Endavant, la Fundació Estany, la Fundació Autisme Mas Casadevall i l’Associació Neuroestany, totes de Banyoles i comarca, i la Fundació Els Joncs, de Sarrià de Ter.

A l'acte hi van assistir representants de totes les entitats, membres de l'Obra Social la Caixa, regidors de l'Ajuntament de Banyoles i membres del Club Scalextric Banyoles Slot.