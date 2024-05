El Casal Popular La Metxa de Ripoll denuncia que l'Ajuntament ha ordenat el tancament temporal del local

El Casal Popular La Metxa de Ripoll ha denunciat que l'Ajuntament ha ordenat el tancament temporal del local, que és privat. El 24 de maig van rebre la notificació on es deia que no havien resolt un requeriment del 2023. L'entitat assegura desconèixer què s'ha fet malament a nivell de tramitació i qüestiona que l'Ajuntament parli de "risc per la seguretat i la convivència". Creuen que la decisió "no és casualitat" i que l'alcaldessa Sílvia Orriols i el partit d'extrema dreta que lidera volen "dinamitar la dissidència política i impedir la participació popular". Des de l'Ajuntament expliquen que hi ha obert un requeriment per falta de "títol habilitant" de l'activitat i per queixes d'establiments sobre un servei de bar sense permisos.

Des del Casal Popular La Metxa de Ripoll no estan d'acord amb la mesura cautelar i denuncien que, "mitjançant una comunicació aparentment neutral com no complir un requeriment, s'hi amaga un objectiu concret: eliminar la dissidència política a Ripoll". En un comunicat, assenyalen que "hi ha maneres menys lesives de vetllar pel risc i la seguretat" que aplicar un tancament del local on es fan reunions, xerrades i altres activitats "obertes a qualsevol col·lectiu antifeixista que hi vulgui participar".