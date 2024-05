ERC seguirà treballant perquè el català sigui oficial a Europa

El número 4 d'ERC a les eleccions europees, el gironí Oriol Cases, s'ha reunit amb els representats de diverses entitats gironines que treballen pel foment del català per explicar-los les propostes dels republicans en matèria de defensa i protecció de la llengua catalana a Europa. Cases ha reivindicat la feina feta pels republicans en aquest àmbit i ha apuntat que "cal seguir treballant perquè el català sigui oficial a Europa, ja que això obriria el camí a posar fi a la discriminació lingüística que vivim els catalanoparlants".

Cases ha recordat que la defensa del català ha estat present durant tota l’acció política i legislativa dels eurodiputats d’Esquerra durant aquest mandat. Segons indica, a la Comissió de Peticions "s’ha fet front a l’atac de la dreta i de l’extrema dreta espanyola al model català d’immersió lingüística". A més, afegeix que des de la Comissió de Cultura "Esquerra ha aconseguit introduir la consideració del català en l’audiovisual o el sector del llibre i promoure el programa European Language Equality (ELE), que pretén aconseguir la igualtat lingüística en l’àmbit digital i que aspira a convertir-se un un programa europeu".

Per seguir defensant el català en el proper mandat, des d'ERC proposen accions com la creació de programes específics de promoció de l’ús de les llengües minoritzades i amenaçades, afavorir la inclusió del català i l’occità en programes que promouen la creació en el sector artístic i cultural o promoure la concessió d’ajuts econòmics per la creació de continguts en llengües minoritzades europees, com són el català i l’occità.

Així mateix, també aposten per seguir defensant el català com a llengua vehicular de l’ensenyament als territoris de parla catalana o afavorir espais de reciprocitat transfronterers entre els territori dels estats membres i de les regions europees que comparteixen llengua.

Inquietuds de les entitats

Finalment, els republicans també proposen facilitar que qualsevol ciutadà europeu pugui adreçar-se en català i occità a les institucions europees, mitjançant les traduccions i les oficines que té la UE. La reunió, a la qual han participat membres de l’Ateneu d’Acció Cultural, El Foment de Girona o la Llibreria les Voltes, entre d’altres, també ha servit per recollir les inquietuds i propostes de les entitats.