Junts vol que Catalunya "segueixi tenint veu pròpia al Parlament Europeu"

La número 4 de la candidatura de Junts i Lliures per Europa a les eleccions europees, Mariona Illamola, va participar dimarts al vespre en un acte a Lloret al qual van assistir una vuitantena de persones. Entre els assistents hi havia el secretari general del partit, Jordi Turull, els diputats al Parlament Salvador Vergés, Isaac Padrós i Judith Toronjo, la presidenta de la vegueria i diputada Maria Àngels Planas, alcaldes, regidors, afiliats de la comarca de la Selva. Illamola va destacar la “importància de votar i de fer-ho per una llista que garanteixi que Catalunya segueixi tenint veu pròpia i una representació específica al Parlament Europeu que vetlli pels seus interessos”.

Illamola va desgranar alguns dels principals eixos programàtics de Junts i Lliures per Europa, com seguir "reivindicant a Europa el dret a l’autodeterminació de Catalunya i lluitar pel reconeixement nacional com a futur estat independent en el si de la UE"; continuar denunciant les "violacions de l’estat de dret per part de l’estat espanyol en la seva ofensiva contra l’independentisme català"; defensar els interessos dels diferents actors econòmics catalans davant de les institucions europees: pagesos i pescadors, empreses (principalment PIMES i cooperatives) del sector industrial i del sector serveis, treballadors, autònoms i consumidors; seguir treballant en l’estratègia per assolir la oficialitat del català a la UE i defensar la prioritat del corredor mediterrani davant de la Comissió Europea.

"Sense la intermediació de Madrid"

“Catalunya no disposa d’un seient propi a les institucions europees, i per això, maximitzar la nostra presència al Parlament Europeu és la millor manera de garantir que les polítiques i els fons europeus responen als interessos dels catalans. Aspectes cabdals per a la nostra economia, com ara el corredor mediterrani, les polítiques agràries o els fons Next Generation han de ser tractats de manera directa i sense la intermediació de Madrid”, ha remarcat la candidata.