Unió de Pagesos no anirà al tall dels passos fronterers i creu que "no és legítim" mobilitzar-se en campanya electoral

Unió de Pagesos no anirà al tall dels passos fronterers que han organitzat diversos col·lectius vinculats a l'agricultura per al proper dilluns, com ara Revolta Pagesa. El sindicat, que té representació majoritària a Catalunya, assegura que "no és legítim" mobilitzar-se en plena campanya electoral i aposten per altres mesures que ajudin a resoldre la situació que viu la pagesia. Una d'elles passa per un acord de col·laboració amb l'organització sindicalista de la Catalunya Nord Confederation Paysanne. Aquest dimecres a la tarda han signat un acord en què les dues formacions exigeixen que la Unió Europea aposti per un model de "pagesia familiar" en comptes de defensar "l'agroindústria".