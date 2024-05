Els bancs d'aliments alerten de l'augment de la pobresa alimentària mentre disminueixen els donatius

El nombre de persones que no es van poder permetre un àpat amb carn o peix cada dos dies ha incrementat per segon any consecutiu, fins a assolir el 6,4 % (un punt més que el 2023), segons dades aportades a l'informe L'estat de la pobresa 2024, elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES). El mateix estudi indica que la proporció de persones que arriben amb dificultat a final de mes ascendeix al 48,5 % de la població resident a Espanya. Així mateix, a Espanya hi ha 9,7 milions de persones que viuen en la pobresa amb ingressos inferiors a 916 euros mensuals.

Aquest escenari, que constata la cronificació de la pobresa a Espanya, no es veu reflectit en un augment dels donatius i excedents, sinó tot el contrari. El 2023, els 54 bancs d'aliments que van atendre gairebé 1,2 milions de persones van distribuir un total de 138.046 tones, un 8,99 % menys que el 2022 a causa del descens de les aportacions. En conseqüència, el total de quilos i litres d'aliments que van poder entregar als beneficiaris va descendir un 4,75 % fins als 116 quilograms i litres per persona i any.

«El dret a una alimentació digna és un dels principis fonamentals dels drets humans. Com a societat, tenim el repte de construir una societat més justa i generosa on a ningú li falti un plat de menjar sobre la taula. Cada vegada són més cars els aliments, però els Bancs d'Aliments treballem de manera incansable per proporcionar menjar a les persones del nostre entorn que es troben en situacions molt precàries. El nostre treball és possible gràcies a la labor de milers de persones voluntàries i a la col·laboració de fundacions i empreses com la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank que, amb la seva aportació econòmica i la recaptació que impulsen a través de la campanya Cap llar sense aliments, sensibilitzen a la societat i suposen un baló d'oxigen per a totes les persones a les quals ajudem. Vull agrair per endavant el suport a totes les persones que contribueixen en aquesta campanya», ha declarat el president de FESBAL, Pedro Llorca.

«La campanya Cap llar sense aliments és especialment important per l'actual context de molta necessitat d'aliments bàsics», ha destacat Lluís Fatjó-Vilas, president del Banc dels Aliments de Barcelona i representant dels Bancs dels Aliments catalans. I ha afegit: «Ens permet continuar ajudant a les famílies en situació de vulnerabilitat, en una situació agreujada per l'encariment del preu dels aliments».

Cinquena edició de la campanya «Cap llar sense aliments»

Per tot això, els bancs d'aliments afronten la cinquena edició de la campanya solidària Cap llar sense aliments de la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank amb l'esperança d'impulsar l'acció col·lectiva i poder donar resposta a la cronificació de la pobresa a Espanya. Es tracta de la segona iniciativa anual més destacada a nivell nacional a través de la qual, els bancs d'aliments poden aprovisionar-se de recursos per a ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat. L’edició d’enguany arrenca amb l'aportació d'un milió d'euros per part de la Fundació Fundació ”la Caixa”, tal com s'ha realitzat en les campanyes anteriors.

Es poden realitzar donacions a través de Bizum enviant una aportació a la causa 38014. També es pot col·laborar a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBankNow i per mitjà del portal www.caixabank.es per als donants que no siguin clients de l'entitat. La recaptació es distribuirà per totes les províncies espanyoles a través dels 54 bancs d'aliments associats a la FESBAL.

En les quatre edicions anteriors dutes a terme entre 2020 i 2023, aquesta iniciativa va recaptar 9,3 milions d'euros en el conjunt del país, i va assolir les 9.600 tones d'aliments bàsics. A Catalunya, la quarta edició de la campanya Cap llar sense aliments va recaptar un total de 265.284 euros, dels quals 30.521 es van recaptar a Girona. En aquesta nova edició de la campanya de solidaritat, tant la FESBAL com la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank fan una nova crida a les empreses i a la societat espanyola perquè continuïn mostrant la seva solidaritat.

«La cronificació de la pobresa és una realitat que afecta milers de persones, les quals necessiten ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació. Els bancs d'aliments duen a terme una tasca imprescindible per atendre els col·lectius més vulnerables, però en els últims anys han patit la reducció dels donatius i excedents amb els quals poder continuar atenent els qui més ho necessiten. Per això, des de la Fundació ”la Caixa” obrim un any més la campanya solidària Cap llar sense aliments amb una aportació d'un milió d'euros i, juntament amb CaixaBank i FESBAL, fem una crida a la ciutadania, les entitats i les empreses perquè se sumin a una de les campanyes anuals més importants dels bancs d'aliments d'Espanya per a continuar ajudant als que més el necessiten», ha destacat el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

«Som molt conscients de les dificultats que tenen moltes famílies a Espanya per a cobrir les seves necessitats bàsiques, entre les quals es troba una tan primordial com l'alimentació. Per això, un any més i dins del compromís social que té l'entitat en el seu ADN, CaixaBank, la Fundació ”la Caixa” i FESBAL col·laboren per a ajudar a pal·liar aquesta situació i des del banc posem al servei de la ciutadania tot el nostre coneixement i tecnologia per a facilitar les donacions a Cap llar sense aliments. A través de tots els nostres canals (caixers automàtics, Bizum, l'app o el portal web del banc), tota persona que vulgui col·laborar pot fer-ho de forma molt ràpida i fàcil, sigui o no client de l'entitat», ha afegit el director d'Acció Social de CaixaBank, Josep Parareda.