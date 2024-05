Les comarques gironines reben 360 milions d'euros de fons europeus Next Generation

La demarcació de Girona rebrà 360 milions d'euros de fons europeus Next Generation que es distribuiran entre 8.400 beneficiaris. Entre aquests hi ha 1.604 empreses, 115 corporacions locals, 114 entitats sense ànim de lucre i 33 centres de recerca. La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, ha destacat que el 97% dels diners els rebran petites i mitjanes empreses i remarca la importància dels fons per poder fer inversions pels beneficiaris. Mas Guix també ha demanat que de les regles fiscals que s'aplicaran a partir del 2025 en quedin excloses les inversions que es facin en canvi climàtic i en primera infància. "Amb els marges que es preveuen els propers anys serà difícil que es pugui entomar el repte del canvi climàtic", ha assenyalat.