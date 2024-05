ERC reivindica l'obertura dels passos fronterers des del Coll de Banyuls

La número 3 d'ERC a les eleccions al Parlament Europeu, Helle Kettner, s'ha reunit amb l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, per conèixer de primera mà la situació que pateix el municipi arran del tancament del Coll de Banyuls, que va ser clausurat per l'Estat francès a principis de 2021 arran de la covid-19, i que ja no s'ha tornat a reobrir.

Lagresa ha lamentat que "en ple segle XXI, no té cap sentit portar més de tres anys i mig amb el coll de Banyuls tancat, tenint en compte que formem part de l’espai Schengen". L’alcalde d’Espolla ha manifestat que “el tancament comporta inconvenients a diari per la ciutadania del municipi, ja que hi ha molta gent que es desplaça a banda i banda de la serra de l’Albera ja sigui per feina o per relacions familiars i d’amistats”.

"Seguirem pressionant l'Estat francès"

Kettner ha apuntat que “des d’ERC al Parlament Europeu seguirem pressionant l’Estat Francès perquè rectifiqui en aquesta decisió unilateral de tancar aquests passos que provoquen greus perjudicis als municipis afectats, posant en perill la necessària cooperació transfronterera”.

A la trobada també hi ha assistit la diputada al Parlament Anna Torrentà, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera, així com l’exsenador Jordi Martí Deulofeu.