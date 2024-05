Girona: cap a un model turístic sostenible i inclusiu

Durant les darreres setmanes hem vist com s’ha intentat confrontar turisme i dret a l’habitatge com si fossin dos elements mútuament excloents a la nostra ciutat. Nosaltres, en canvi, creiem que turisme i dret a l’habitatge han de ser compatibles. Per això, cal ampliar l’oferta turística més enllà del Barri Vell. Cal promoure el turisme cultural, incloent-hi el nou centre d’art contemporani, i impulsar el turisme natural amb la creació de l’anella verda. La gastronomia i els mercats locals han de completar aquesta oferta. També és imprescindible revisar el Pla Especial del Barri Vell per garantir un model urbà sostenible, tot reconsiderant la regulació i la inspecció dels habitatges d’ús turístic (HUT), la promoció d’habitatge per a estudiants i residents ordinaris, regulant els establiments comercials. Contemplar l’increment de la taxa turística, com s’ha fet a Barcelona, podria servir per finançar polítiques de promoció i preservació de les infraestructures.

Volem assegurar que el Barri Vell mantingui la seva identitat única, que sigui un barri viu, i que la seva atracció turística no comprometi la qualitat de vida dels residents. Per això, cal assolir un compromís del govern de la ciutat amb el turisme de bicicleta, redactant un pla turístic específic que inclogui mesures de convivència, espais habilitats per a l’ús ciclista, i zones exclusives per a vianants. Des d’aquest punt de vista, el nostre grup va presentar al passat ple de gener una moció sol·licitant l’adhesió de Girona a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents amb l’objectiu de millorar la gestió del model turístic de la ciutat en l’àmbit de la sostenibilitat, promovent un turisme inclusiu i responsable amb el planeta i la societat.

La manca d’habitatge a Girona, com en altres ciutats, és un problema complex que requereix polítiques diverses i d’inversió pública. No té cap mena de sentit contraposar turisme i dret d’habitatge. Els elements de tensió que avui es posen sobre la taula i que mostren el malestar d’una part de la ciutadania són el resultat de la manca de lideratge dels últims governs i de qui ho ha avalat amb un pacte de govern que dona continuïtat a aquesta inacció.

Girona ha demostrat ser una destinació turística de referència a Europa, però per mantenir i millorar aquesta posició, és essencial adoptar un model turístic que sigui sostenible, inclusiu i respectuós amb els residents. Des del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, estem compromesos a treballar per un futur on el turisme contribueixi positivament al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat, sense comprometre els drets i la qualitat de vida dels gironins i gironines. n

Subscriu-te per seguir llegint