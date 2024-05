Sant Joan de les Abadesses aprova la protecció del gorg de Malatosca per conservar-lo i combatre l'incivisme

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) regularà per primer cop l'accés a un dels espais més populars, el gorg de Malatosca. Durant la pandèmia, hi va haver moments de molta freqüentació i es va fer un estudi ambiental sobre la capacitat de càrrega amb una proposta d'accions per reduir l'afectació al medi. Ara, l'Ajuntament fa un pas més i aquest dijous ha aprovat provisionalment l'ordenança que regula l'ús públic de l'espai i el seu accés. El text preveu sancions de fins a 3.000 euros alhora que no estarà permès fer-hi pícnics, portar els gossos deslligats o aparcar en zones no autoritzades. "Volem que segueixi essent un lloc tan ric avui com en el futur", explica el seu alcalde, Ramon Roquer.

Ja fa temps que s'han implementat mesures per reduir l'impacte en aquest espai natural de fàcil accés -es troba a 1 km del nucli urbà i dins el traçat de la Via Verda- amb senyalitzacions d'itineraris i indicacions del que es podia fer i també treballs de neteja i recollida de residus. Malgrat això, l'Ajuntament ha decidit que calia una gestió planificada per evitar que l'espai es degradi d'una forma "irreversible".

Fa un temps van encarregar un estudi a la Fundació Emys per conèixer quin era l'estat de conservació de la zona i possibles accions a curt i llarg termini. Entre les propostes, es recomanava un màxim de 52 persones al dia i la possibilitat de fer pagar una taxa per accedir-hi. Aquesta última opció, però, no està sobre la taula, segons l'alcalde. D'altres, en canvi, sí que es portaran a la pràctica com ara retirar la taula de pícnic que hi ha, una activitat que deixarà d'estar permesa.

Per tenir més capacitat de gestió, el ple d'aquest dijous ha aprovat de forma provisional l'Ordenança reguladora de l'ús públic i l'accés al paratge, on es parla dels nivells de conservació i del que no estarà permès a partir d'ara. L'objectiu de l'ordenança és fer prevaldre la conservació de l'espai i fer-ho compatible amb les activitats permeses, el gaudi i la convivència ciutadana. El text també estableix les sancions en funció de la gravetat. L'alcalde destaca la feina que s'ha fet per arribar fins aquí i ho qualifica de "necessari". Aquest estiu, a més, la Diputació i la Generalitat finançaran el cost de posar-hi agents informadors. El dispositiu, però, encara no està concretat. "És important per ajudar a fer entendre als usuaris que és un espai a preservar, que hi té vida i que volem que segueixi així", remarca.

Entre els episodis que més van alarmar destaca l'arribada de visitants amb autocars en plena pandèmia, que venien a passar-hi el dia. "La situació ha canviat i ja no és tan el volum de persones que coincideix, però hi continua havent una sobrefreqüentació i cal regular-la", remarca. El que es vol, precisa, no és haver de recórrer a la sanció sinó conscienciar el visitant amb el suport dels vigilants, veïns i les empreses turístiques de la zona. "Tots hi hem de participar per fer-ho possible", afegeix.

Reforçar la vigilància a altres punts del Ter

Des del Consorci del Ter aplaudeixen la mesura i assenyalen que hi ha altres indrets on també hi ha previst posar informadors aquest estiu, en trams entre Anglès i Girona o a Campdevànol, entre d'altres. Un servei que han decidit potenciar aquest estiu. La seva directora, Teia Puigvert, explica que enguany seran 11 informadors a diferents punts del riu per fer tasques de vigilància i evitar les actituds incíviques. "Cada espai té la seva casuística", remarca,

Recorda que una part d'aquests espais estan protegits, entre altres coses, per formar part de la Xarxa Natura o estar dins d'un parc natural. El problema rau en la sobrefreqüentació i les actituds incíviques. Un patró comú, segons Puigvert, és la d'aquells usuaris que tenen hàbits "de platja" amb neveres, música, para-sols per estar-hi tot el dia o fins i fent fogueres en plena campanya d'estiu. "El típic bany de quan érem petits amb motxilla i entrepà durant dues hores, banyar-te i marxar, deixant-ho tot com estava, no són les pautes que trobem en alguns espais", diu. Això genera problemàtiques com ara deixalles, danys en el medi o latrines a llocs on no tocaria o vehicles aparcats en finques privades.

Reclamen una normativa catalana

La regulació d'aquests espais és un tema complex i costós per als municipis, especialment per als més petits. Fins ara, a més, l'incivisme s'ha traslladat a municipis veïns segons si hi havia o no regulació. En casos extrems, s'ha hagut de recórrer a la sanció. Per això cal tenir ordenances reguladores i també guardes amb capacitat per fer-ho. Des de la Diputació de Girona contractaran guardes en alguns dels punts per poder reforçar els punts més problemàtics.

Des del Consorci del Ter, a mitjans de juny es traurà a informació pública el Pla d'ús sobre serveis i activitats recreatives del riu Ter, un document que haurà d'aprovar l'ACA. Aquest ens reclama tenir una única ordenança per tot territori de la conca ter i que fos aprovada pels òrgans competents de la Generalitat. "Si cada municipi ha d'anar aprovant la seva ordenança quan hi ha competències que són d'uns o d'altres, seria molt més fàcil, ens facilitaria molt la feina", afegeix.