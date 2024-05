Sílvia Orriols demana una revàlida per als pressupostos

L’equip de govern d’Aliança Catalana ha plantejat que es tornin a votar els pressupostos d’aquest exercici, que l’oposició en bloc va tombar en el ple de gener. Aquella negativa va propiciar que es prorroguessin els de l’any passat, una situació que no s’havia viscut des de la recuperació dels ajuntaments democràtics de 1979. La votació es farà en un ple extraordinari que es convocarà les pròximes setmanes, i que segons l’alcaldessa Sílvia Orriols «serviria per donar aire en les despeses diàries». L’anunci es va fer en el ple de dimarts passat, en saber-se que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Ripoll consideren necessari iniciar un pla de sanejament financer de l’entitat, per tal que en tres anys es prenguin les mesures per aconseguir una economia normalitzada.

Orriols va reconèixer que el consistori està vivint uns moments «crítics» on els cal austeritat i retallar diners de tot arreu, malgrat que no sempre sigui per voluntat política. L’alcaldessa situa en 400.000 euros la penyora que arrossega l’Ajuntament en no haver tirat endavant la proposta de 14.671.798 euros que havia presentat, i que ara vol tornar a plantejar als diferents grups. En el mateix plenari de maig alguns partits van mostrar-se oberts a debatre-ho. La cap de l’oposició Manoli Vega (Junts) va advertir-li que «si presenta els mateixos pressupostos els tombarem», moment en què Orriols va recordar-li que aleshores «vostès van reconèixer que eren molts semblants als seus» en referència als últims que havia aprovat el govern sortint de l’anterior alcalde Jordi Munell. El socialista Enric Pérez va demanar-li que fes algun gest «per trobar punts de trobada», mentre que el portaveu de la CUP, Dani Vilaseca, va anunciar el seu vot contrari, a causa de les retallades en activitats extraescolars, o per la negativa al projecte de piscina municipal descoberta. Un cop es conegui si la revàlida dels pressupostos tira endavant, es discernirà si el pla de sanejament financer és imprescindible o no.

La situació econòmica també va aparèixer en el debat per la moció del Pla de la Bicicleta que havia presentat Alternativa per Ripoll-CUP, i que malgrat aprovar-se amb els vots favorables de tots els grups excepte Aliança que s’hi va abstenir, Orriols ja va avançar que seria impossible d’aplicar amb el pressupost prorrogat. Vilaseca va acusar l’alcaldessa de fer “xantatge” per forçar l’aprovació dels nous pressupostos.