El 75% d’alumnes gironins de 1r d’ESO creuen que fumar està de moda

Un any més les comarques gironines es van bolcar ahir amb el Dia mundial sense tabac amb diverses activitats de conscienciació en diferents àmbits de la societat.

D’una banda, la Fundació Oncolliga Girona va fer l’acte de cloenda del programa No et fumis la salut, en el qual aquest curs hi han participat 3.969 alumnes de primer d’ESO de 52 escoles i instituts d’arreu de la demarcació. En concret, Oncolliga Girona ha ofert 263 xerrades a aquests centres amb l’objectiu de conscienciar sobre els riscos del tabac. Com l’any passat, durant el curs s’ha convocat un concurs de vídeos i ahir es va fer l’entrega de premis als guanyadors en un acte celebrat al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona.

El programa es va posar en marxa el curs 1998-1999 i des d’aleshores s’ha anat introduint en bona part dels centres d’educació secundària de la demarcació de Girona. Des de la Fundació Oncolliga Girona es valora molt positivament la implantació d’aquesta proposta educativa, ja que enguany el format ha sigut més participatiu perquè «s’ha parlat de les diferents maneres de consumir nicotina, fumada o amb vapor», detalla la pedagoga responsable del programa, Eulàlia Romera.

L’acte de cloenda del programa «No et fumis la salut», a Girona. / Marc Martí Font

De l’enquesta d’opinió que es passa als alumnes abans de la xerrada es desprèn que el 75% creu que fumar està de moda, tot i que són conscients que la nicotina és perjudicial per a la salut i crea addicció. Amb tot, els alumnes consumidors són una minoria, al voltant del 5%, i d’entre aquests, el 10,3% admet haver provat la cigarreta electrònica o vapejador, el 3% la pipa d’aigua, i el 2,8% la cigarreta convencional. I pel que fa als joves que no han provat cap producte amb nicotina, quan se’ls pregunta si acceptarien la invitació de provar el vapejador per part d’un igual, el 6,1% acceptarien, en canvi si els oferissin la cigarreta convencional, ho acceptaria un 1,7%. Està clar que s’atreveixen més amb el vapejador que amb la cigarreta. Respecte al consum de tabac del seu entorn familiar, el 41,1% dels joves diuen que tenen a casa un o més fumadors, i un 43,2% tenen algun familiar que ha deixat de fumar. L’11,4% dels amics d’iguals fuma cigarretes i un 31,6% ha provat o consumeix vapejador.

Al concurs de vídeos s’han presentat 15 propostes provinents de cinc centre. El primer premi va ser per l’Institut Olivar Gran de Figueres, el segon per alumnes del Col·legi Maristes de Girona i el darrer per l’Institut La Jonquera.

Recollida de burilles

De forma paral·lela, l’Associació contra el càncer a Girona va organitzar ahir una jornada activa al centre de la ciutat de Girona per tal de recollir burilles i així netejar l’entorn. L’acció es va organitzar conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració d’altres entitats. Durant una hora i mitja es van omplir diverses bosses de burilles, en un recorregut que va passar per la plaça Pompeu Fabra, plaça Catalunya, Rambla, plaça Independència i carrer Santa Clara.

Seguidament, entre altres activitats, el Parc Hospitalari Martí i Julià va organitzar una diada per sensibilitzar sobre el perjudici del tabac. Professionals, usuaris, entitats i escoles es van sumar a la jornada, que ja és tradició a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en la lluita contra el tabaquisme.

Consciència al Baix Empordà

Fora de Girona i Salt, el Baix Empordà aquesta setmana ha preparat una acció conjunta per a tots els centres de salut. A les taules informatives i accions i activitats, s’ha repartit un sobret amb llavors de petúnia per tal de plantar-se contra el tabac. L’objectiu és «veure com el procés de deshabituació tabàquica també obté els seus fruits: uns pulmons més nets i una planta més per contribuir a la salut mediambiental del nostre entorn», afirmen des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE).

També s’han fet taules informatives i programes especials a ràdios locals. A més, amb l’objectiu d’arribar a la població jove, l’àrea bàsica de salut de la Bisbal ha comptat amb la complicitat dels alumnes de batxillerat artístic del municipi amb qui han elaborat un concurs per animar a la població a aconseguir el repte de recórrer fins a 500 vegades el Passeig.

Les mesures i activitats de conscienciació també es van estendre ahir fins a l’Alt Empordà, on es van muntar taules informatives a l’hospital i van fer una enquesta sobre els mites dels vapers.

Finalment, també es van adherir a la campanya l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i diverses entitats socials a través d’una activitat intensa a les xarxes socials per tal d’alertar dels riscos del tabac per a la salut.